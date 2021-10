Bottas wint in Turkije, goede dag Verstappen door blunder Mercedes

Na een kwalificatie onder wisselende omstandigheden stond coureurs een dag later alweer een lastige opgave te wachten. Die opgave begon al met de bandenkeuze voor de start. Na regen op zondagochtend droogde het Istanbul Park weliswaar op, maar doordat het nog wel miezerde, twijfelde onder meer Max Verstappen over het juiste rubber. "Deze omstandigheden zijn eigenlijk perfect voor intermediates", hakte de Nederlander op weg naar de grid de knoop door. Bij het doven van de lichten bleek iedereen die mening toegedaan. Het volledige veld stond namelijk op intermediates, waardoor het bandenreglement meteen de prullenbak in kon.

Verstappen consolideert, Hamilton eenvoudig naar voren

Verstappen vreesde op voorhand voor een lastige start vanaf de vuile kant van de grid, maar dat viel in de praktijk alles mee. De Red Bull-coureur kwam alleraardigst van zijn plek en wist de tweede stek achter Valtteri Bottas te behouden. Charles Leclerc bleef eveneens uit de mêlee op P3, maar dat gold niet voor Fernando Alonso achter zijn rug. De Spanjaard had zaterdag aan Toto Wolff laten weten "ik wacht op jullie voor een mooi gevecht", met het idee Lewis Hamilton op te houden. Zover kwam het echter niet. Alonso werd in de eerste bocht, na een goede start in de tweede versnelling, in de rondte getikt door Pierre Gasly. Het leverde de Fransman een tijdstraf van vijf seconden op, al deed Alonso niet veel later hetzelfde bij de onfortuinlijke Mick Schumacher. Het kwam de Alpine-rijder eveneens op vijf seconden straftijd te staan.

De malaise bij Alonso schonk Hamilton razendsnel een plekje, waarna de Brit ook met speels gemak Sebastian Vettel te grazen nam. Yuki Tsunoda wist op P8 meer weerstand te bieden en de handen van Helmut Marko op elkaar te krijgen. De Japanner verkocht zijn huid duur en kon Hamilton acht ronden ophouden, maar daarna besloot de wereldkampioen dat het welletjes was. Hamilton passeerde de AlphaTauri buitenom en herhaalde dat kunstje bij Lance Stroll, die hem overigens geen strobreed in de weg wilde leggen. Lando Norris en Gasly deden dat evenmin waardoor Hamilton zonder al te veel moeite P5 in de schoot geworpen kreeg. Op gepaste afstand maakte ook Carlos Sainz indruk met een verwoede inhaaljacht in zijn Ferrari.

Na deze inleidende beschietingen bleek het vooral wachten op de pitstops. Teams wilden die zo lang mogelijk uitstellen om eventueel naar slicks te kunnen, al bleken de weergoden totaal niet mee te werken. De worstelende Daniel Ricciardo en Fernando Alonso kozen al vroeg eieren voor hun geld met een nieuw setje intermediates, al bleven de opponenten zo goed en zo kwaad doorrijden op het versleten rubber - de intermediates waren eigenlijk slicks geworden. Het lukte de Mercedes-coureurs alleraardigst. Bottas wist vooraan namelijk een aanzienlijk gat te trekken richting Verstappen en teammaat Hamilton kreeg op zijn beurt de tweede Red Bull-bolide in zicht. De Brit viel ook daadwerkelijk aan, maar Perez bleek niet voor één gat te vangen. De Mexicaan had het mes eindelijk eens tussen de tanden, hield Hamilton vakkundig van het lijf en bleek goud waard voor zijn werkgever.

Bottas domineert, onbegrijpelijke pitstop Mercedes

Al helemaal omdat Verstappen niet veel later zijn stop voor nieuwe intermediates maakte. Juist doordat Perez Hamilton even kon ophouden, kwam Verstappen na die stop weer net voor zijn titelrivaal op het glibberige asfalt. Perez en Bottas volgden een ronde later het voorbeeld van Verstappen en dat bleek zonder enige twijfel de juiste keuze. Sebastian Vettel waagde namelijk als eerste een gokje op slicks en liet met twee spins moeiteloos zien waarom dat een compleet verkeerde zet was. Leclerc kreeg door alle stops de leiding in handen en baarde opzien door via de boordradio om een derde en dus hele andere tactische optie te vragen: "Mag ik de race ook uitrijden op deze set?" Een race uitrijden zonder pitstop mocht inderdaad doordat het bandenreglement bij de start al overboord kon.

De Monegask hoopte Ferrari op die manier de eerste zege van het jaar te schenken, maar moest al rap concluderen dat op het versleten inters een onmogelijke opgave zou worden. Bottas kwam zienderogen dichterbij en wist bij de eerste de beste gelegenheid meteen toe te slaan. De ijzersterke Fin was zodoende terug waar hij de wedstrijd begonnen was, waarna Leclerc alsnog besloot de pitstraat op te zoeken. Tot ieders verrassing volgde Mercedes dat voorbeeld in extremis met Hamilton. Het team van Toto Wolff gaf er op onbegrijpelijke wijze een zeker lijkend podium mee op.

Sergio Perez profiteerde dankbaar door bij P3 te pakken, terwijl Hamilton zijn ongenoegen over de boordradio uitte en genoegen moest nemen met een vijfde stek. Ruim een halve minuut voor de boze Brit greep Bottas met veel machtsvertoon en zonder enig probleem de zege, voor Verstappen (die overigens met zijn stuur worstelde in de tweede helft van de race), teammaat Perez en Leclerc. Gasly, Norris, de sterke Sainz, Stroll en Esteban Ocon verdeelden de laatste punten. De Fransman deed dat overigens zonder pitstop, waarmee hij de eerste coureur is sinds Mika Salo in de GP van Monaco 1997 die een race uit weet te rijden zonder bandenwissel.

Door de tweede plek van Verstappen en P5 voor Hamilton koestert eerstgenoemde na deze race een voorsprong van zes punten op de regerend wereldkampioen. Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2021 verder met de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas.

Formule 1 Grand Prix van Turkije - uitslag: