Sainz smaakmaker in Turkije: “Geen spijt van motorstraf”

Qua snelheid was Ferrari na Mercedes en Red Bull Racing het derde team in Turkije. Carlos Sainz’ teamgenoot Charles Leclerc had lange tijd uitzicht op een podiumplaats en werd uiteindelijk vierde, terwijl Sainz zelf vanaf de laatste startrij naar de punten reed. Op de vraag of hij spijt heeft van zijn motorwissel, antwoordde de Spanjaard tegenover onder meer Motorsport.com: “Nee, achteraf zou ik het niet anders hebben gedaan. Ik denk dat dit de perfecte race was om de penalty in te lossen en om vervolgens naar voren te komen”.

“Misschien had ik zonder straf en met de oude motor verder naar voren gestaan, maar in een lang seizoen moet je alles in perspectief plaatsen. Dit is een ontwikkeling die ons wat extra snelheid geeft, zoals je in deze race hebt kunnen zien”, zei Sainz over de nieuwe Ferrari-krachtbron. “Dus ik ben van mening dat dit de juiste beslissing was. Deze motor heeft me ook de kans geboden om door het veld naar voren te komen.”

Ferrari strijdt met McLaren om de derde plek bij de constructeurs. In Turkije verkleinde de Scuderia het gat met de Britse concurrent van 17,5 tot 7,5 punt. Sainz durft niet te zeggen of Ferrari met de nieuwe power unit in staat is McLaren te passeren. ”Die vraag is lastig te beantwoorden”, reageerde de voormalig McLaren-rijder. Twee weken geleden, in Rusland, nam Leclerc de nieuwe Ferrari-motor al in gebruik. Sainz: “Dit weekend waren wij sneller dan McLaren, maar in Rusland waren zij dat. Dus ik verwacht dat het de rest van dit jaar op en neer gaat. Deze motor geeft ons denk ik wel de mogelijkheid om op de circuits waar we de mindere zijn iets dichterbij te zitten en om op de circuits waar we de snellere zijn iets meer marge te hebben.”

Driver of the Day

Op Istanbul Park had er voor Sainz wellicht nog wel meer ingezeten dan P8, aangezien hij een handvol seconden verloor bij zijn pitstop en daarna enige tijd klemzat achter Esteban Ocon. “Maar dit is geen dag om teleurgesteld te zijn”, bleef Sainz, die werd verkozen tot Driver of the Day, positief. “Dit was een heel fijne dag, waarop het me is gelukt met een heel goed tempo en wat mooie inhaalacties naar voren te komen, om de schade van de motorstraf te beperken. Dat was het doel. Ik heb me hier goed vermaakt.”

