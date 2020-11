Corona bedreigt testprogramma nieuwe 18-inch banden

Eigenlijk zouden die grotere velgen – de vervangers van het huidige 13-inch formaat – en de door Pirelli geproduceerde banden al volgend jaar gebruikt gaan worden. Pirelli had voor het huidige seizoen een groots testprogramma van 25 dagen opgezet waarbij alle F1-teams betrokken zouden zijn. Er zou worden getest op onder Fiorano, Bahrein, Barcelona, de Red Bull Ring, Silverstone, Suzuka en Paul Ricard, maar vanwege het coronavirus konden die plannen regelrecht de prullenbak in.

Weliswaar heeft het jaar uitstel Pirelli wat ademruimte gegeven en zou het plan één op één overgeheveld kunnen worden naar 2021, maar ook boven het komende seizoen hangt een donkere schaduw. Door de voortdurende onzekerheid over het coronavirus dat in Europa nu weer aan het opleven is, is het nog maar de vraag of er teruggekeerd kan worden naar een regulier programma. Een bandentest vereist vrijheid en flexibiliteit van Pirelli en de teams om buiten de Grands Prix zelf te kunnen gaan en staan waar ze willen.

Zo’n scenario lijkt ver weg en dus dreigt het programma opnieuw in het water te vallen, zegt Pirelli-directeur Mario Isola tegen Motorsport.com. “Het zal enorm moeilijk worden om de 25 testdagen in de kalender van volgend jaar te passen. We weten nu al zeker dat we het volgende seizoen ingaan met aanhoudende coronamaatregelen. Zodra we een kalender hebben, zullen we proberen er enkele testdagen tussen te stoppen. Een optie is bijvoorbeeld om zoveel mogelijk gebruik te maken van de dinsdag en woensdag na afloop van een evenement. Dat minimaliseert de reisbwegingen van teams. We moeten er rekening mee houden dat er nog steeds quarantaineregels in werking zijn, beperkingen gelden voor het verplaatsen van het ene land naar het andere land en meer van dat soort dingen.”

Een ander probleem is Paul Ricard. Dat Franse circuit is zo’n beetje het enige circuit dat optimaal is uitgerust voor regentests. “Het is moeilijk zo niet onmogelijk om een circuit te vinden waar we een ‘natte test’ kunnen doen”, vervolgt Isola. “Buiten Paul Ricard heeft alleen Fiorano een sproei-installatie maar daar rijden we geen Grand Prix. Voor die regentest zullen we dus iets moeten verzinnen buiten de racekalender om.”