F1 blijft tot en met 2037 racen in straten van Las Vegas

Om zijn aanwezigheid in de Verenigde Staten uit te breiden, trok de Formule 1 in 2023 voor het eerst naar Nevada voor een aanvankelijke overeenkomst van drie jaar. Die deal werd vervolgens met nog eens twee edities van de race rond de Las Vegas Strip verlengd.

De F1-organisatie, die bij dit evenement zowel optreedt als commerciële rechtenhouder als promotor, wilde echter graag een langlopende overeenkomst sluiten om de race als een van de nieuwe uithangborden op de kalender te behouden.

Inmiddels is met de lokale autoriteiten, Clark County en de Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), een contractverlenging van tien jaar afgesloten. Daardoor blijft de race tot minstens 2037 op de kalender staan.

"We zijn verheugd dat de Formule 1 nog vele jaren in Las Vegas zal blijven racen", zegt F1-baas Stefano Domenicali. "Sinds het debuut in 2023 is het evenement buitengewoon geweest. Het heeft zich snel gevestigd als een toonaangevende bestemming voor geweldige races, entertainment van wereldklasse, internationale bedrijfsleiders, beroemdheden en influencers."

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"Het evenement heeft een sterke en blijvende impact gehad op de lokale economie en gemeenschap. We hebben altijd geloofd dat Las Vegas een hoeksteen zou worden van onze aanwezigheid in de Verenigde Staten. Deze verlenging, samen met het succes van de afgelopen jaren, onderstreept onze langetermijnverbintenis met deze belangrijke markt."

"Ik wil de Grand Prix van Las Vegas, Clark County en de LVCVA bedanken voor hun voortdurende steun, passie en visie. De toekomst is ongelooflijk spannend en we kijken ernaar uit om dit evenement naar nog grotere hoogten te brengen."

'Belangrijk moment' voor Las Vegas

Steve Hill, president en CEO van de LVCVA, voegt daaraan toe: "Het verlengen van onze samenwerking met de Formule 1 voor het komende decennium is een belangrijk moment voor zowel Las Vegas als de Grand Prix. In slechts drie jaar tijd is de race uitgegroeid tot een kenmerkend mondiaal evenement, waarbij Las Vegas tijdens de raceweek centraal staat op het gebied van cultuur, competitie en entertainment."

"Terwijl de ogen van de wereld op Las Vegas zijn gericht, blijft het evenement onze ontwikkeling tot een toonaangevende sport- en entertainmentbestemming versterken. Las Vegas is gebouwd voor spektakel en ontworpen om de grootste momenten ter wereld te huisvesten. We zijn er trots op deze dynamische samenwerking met de Formule 1 het komende decennium en daarna voort te zetten."

De komst van de Formule 1 naar Las Vegas kende in 2023 een moeizame start, met verschillende kinderziektes rond het circuit en onvrede onder lokale bewoners over de overlast die het evenement veroorzaakte. In de jaren daarna werd de race echter sterk verbeterd en groeide die snel uit tot een van de belangrijkste evenementen op de F1-kalender, zowel commercieel als zakelijk.

Volgens officials genereerde het evenement alleen al in 2025 43 miljoen dollar aan staats- en lokale belastinginkomsten, waarvan 15 miljoen dollar werd toegewezen aan lokale onderwijsinitiatieven. Over de volledige looptijd zou de race een totale economische impact van 3,2 miljard dollar hebben gehad voor de regio Zuid-Nevada.

Het 6,2 kilometer lange stratencircuit, waar de race eind november wordt verreden, wordt ook geprezen om het spektakel op de baan. In 2024 vierde Max Verstappen er zijn vierde wereldtitel.