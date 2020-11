Foto's: Alonso test met Renault R.S.18 in Bahrein

Woensdag werkte Alonso zo'n 93 ronden af op het circuit van Bahrein, waar de Formule 1 later deze maakt nog in actie komt. Hij deed dat met de R.S.18, de wagen die Renault in 2018 gebruikte. Renault had zich voorgenomen dat Alonso ook in actie zou komen tijdens de young driver-test, die na afloop van het seizoen op het programma staat. De concurrentie is het daar echter niet mee eens omdat Alonso (ruim 300 F1-starts) veel meer ervaring heeft dan de coureurs waar de test eigenlijk voor bedoeld is (maximaal 2 F1-starts).

Zie hieronder de foto's van de woensdag in Bahrein, donderdag komt de routinier ook nog in actie.