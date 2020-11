Pirelli bezig met onderzoek naar klapband Verstappen

Verstappen moest er afgelopen zondag voor de vierde keer in 2020 en voor de derde keer op Italiaanse bodem vroegtijdig de brui aan geven. Een klapband in ronde 51 zorgde ervoor dat de Red Bull-coureur niet voor een tiende maal dit seizoen het podium mocht bezoeken. Teambaas Christian Horner liet na afloop al weten dat het moment van Verstappen zonder waarschuwing kwam en dat de rechterachterband van zijn best gepositioneerde coureur ineens de geest gaf.

Eenmalig of verband met andere zaken?

Beelden die pas later door de Formule 1 zijn vrijgegeven, bevestigen dat. Bij het naderen van de Villeneuve-chicane is te zien dat het aan de binnenkant van zijn rechterachterband vrij abrupt verkeerd gaat. Uit informatie van Racefans.net blijkt dat de harde banden van Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo eveneens enkele bobbels - nog net iets anders dan de welbekende blaarvorming - vertoonden, hetgeen voor Pirelli kan aangeven dat ook die banden aan de limiet zaten. Het team van Mercedes heeft laten weten dat men eveneens vibraties constateerde, maar stelt dat de situatie nog niet zorgwekkend was.

Om vast te stellen of het moment van Verstappen op zichzelf staat of dat er meer aan de hand is, heeft Pirelli zoals gebruikelijk een onderzoek op poten gezet. Daarvoor is de bewuste band van Verstappen - of in ieder geval de restanten daarvan - teruggebracht naar de Pirelli-thuisbasis in Milaan, net als een selectie van andere banden. Omdat Lance Stroll tijdens een eerdere F1-race op Mugello ook het slachtoffer werd van een klapband, net zoals Verstappen met de C2-compound, wil Pirelli vaststellen of het om een bredere kwestie gaat of niet.

Masi: "Zien dergelijke momenten niet graag"

Meteen na afloop van de Emilia-Romagna Grand Prix liet wedstrijdleider Michael Masi al weten dat er zo'n onderzoek, met medewerking van de FIA, zou volgen. "Het is duidelijk dat we een incident zoals dit voorval met Verstappen niet graag zien", liet Masi aan onder meer Motorsport.com weten. "Maar net zoals we in voorgaande situaties hebben gedaan, zal de FIA samen met Pirelli en het betreffende team een gedegen onderzoek uitvoeren. We verzamelen alle beschikbare informatie en zullen vanuit verschillende invalshoeken analyseren wat er precies is gebeurd. Het gaat om een gezamenlijke inspanning van de drie genoemde partijen."