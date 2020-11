"Nieuwe uitvalbeurt Verstappen enorm frustrerend", aldus Horner

Op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari kon Verstappen als enige rivaal tegenwicht bieden aan het ijzersterke en inmiddels feestvierende Mercedes. Hij wist Valtteri Bottas, die met schade aan zijn vloer rondreed, te verschalken en leek zodoende op weg naar P2. Een klapband besloot anders, tot ergernis van Horner. "Dit is enorm frustrerend. Zeker nadat hij Valtteri wist te passeren. We leken vandaag sowieso een goed tempo te hebben. Het is enorm vervelend om die tweede plek nu niet in handen te hebben als beloning."

Horner wijst naar brokstukken als oorzaak

Gevraagd naar de oorzaak reageert Horner: "Ik denk dat hij wat brokstukken heeft geraakt. Hij was via de radio namelijk aan het praten met zijn race engineer en ineens 'boem' was die hele band weg. Op basis daarvan zou ik denken dat hij iets heeft geraakt, waardoor die band in één keer is geklapt. Het resultaat daarvan hebben we allemaal kunnen zien", mijmert de teambaas.

Het is extra frustrerend omdat Verstappen - in de ogen van Horner - aan een lovenswaardige race bezig was, met de inhaalactie op Bottas als hoogtepunt. "Wij luisteren natuurlijk ook naar die boordradio en wisten dus al dat Valtteri schade had. Daardoor kon Hamilton het gat trekken, maar daardoor moest Max hem ook onder druk zetten, in een foutje dwingen en er zo snel mogelijk voorbij." Dat laatste lukte uiteindelijk. "Ik was net met Max aan het praten en hij zei dat Valtteri hem een brake test gaf", duidt Horner op de actie van Bottas in de laatste bocht. "Dat kan op zich ook wel in die bocht, zeker nadat hij eerst een foutje had gemaakt, maar Max bleef rustig en wachtte op het rechte stuk om met zijn DRS toe te slaan. Daarna zag het er goed uit voor ons."

Geen geluk in Italië

Dat duurde voort tot ronde 51, totdat Verstappen vast in het grind stond en een schopje tegen de flarden van zijn band gaf. "Tja, we zijn driemaal in Italië geweest en het heeft driemaal een DNF op geleverd. Ik weet niet wat Max allemaal in Italië heeft uitgespookt, maar Italië is ons niet echt gunstig gezind." Het goede nieuws is dat alle races op Italiaanse bodem nu achter de rug zijn, waardoor Horner liever vooruit kijkt. "We gaan gelukkig naar Turkije, dat is echt een fantastisch circuit. We hebben daar de laatste keer ook gewonnen, volgens mij zelfs met een vijfstopper voor Sebastian Vettel. Ze hebben nieuw asfalt gelegd, dus het gaat zeker interessant worden", probeert Horner de moed er nog maar in te houden.

