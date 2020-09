Waar Gasly wint noemt Kvyat P9 “absoluut perfecte resultaat”

Waar Gasly zijn eerste Formule 1-zege scoorde, kwam teammakker Kvyat niet verder dan de negende plaats. De dagwinnaar profiteerde optimaal van een gelukkig getimede pitstop om zijn softs te laten wisselen, en van een straf voor leider Lewis Hamilton waardoor Gasly vooraan het veld kwam te rijden. Kvyat daarentegen kwalificeerde zich buiten de top-tien en koos voor de harde band om een lange eerste stint te rijden. Het tweetal reed in de eerste fase dicht bij elkaar. De Rus was naar eigen zeggen sneller omdat de banden van zijn teamgenoot snel minder werden. Hij verzocht het team zelfs om de posities om te draaien: “Ik zit continu in de vuile lucht dus help me daarmee.” En refererend naar Gasly voegde hij toe: “Hij maakt fouten.”

AlphaTauri haalde Gasly in ronde 19 naar binnen en gaf zo Kvyat de gewenste vrijheid, maar kort daarna kwam de safety car naar buiten vanwege de gestrande wagen van Kevin Magnussen. Doordat de pitstraat gesloten was moest Kvyat buiten blijven voordat hij samen met de overgrote meerderheid van het veld naar binnen kon duiken. Gasly klom op tot de topposities terwijl Kvyat juist terugzakte tot P13. “Natuurlijk ben ik erg blij voor Pierre en het team. Gezien mijn race was P9 het absolute maximum. De timing van de safety car, de bandenkeuze waarop ik de race begon… Alles wat met de strategie mis kon gaan, ging mis. Voor Pierre was het tegenovergestelde het geval. Desondanks is het geweldig dat hij deze kans benut heeft. Ik blijf knokken. Ik ben zeer blij met mijn race, ik moet eerlijk zijn tegen mezelf.”

De Rus stelt in de openingsfase van de race sneller te zijn geweest dan Gasly: “We zaten op verschillende strategieën. In die fase was ik sneller. Mijn race begon net toen hij naar binnen ging. De timing van de safety car was ongelofelijk ongelukkig voor mij. Het was het worst case scenario. We hadden dit nog voor de race besproken en uitgerekend dat gebeurde ook. Het is ongelofelijk. Wat kan ik erover zeggen, P9 was het absoluut perfecte resultaat. Ik had er echt niet meer uit kunnen halen. Dit was gewoon de dag van Pierre.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper