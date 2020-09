Mercedes: Minder inhaalacties door verbod op party modes

Sinds afgelopen weekend is het teams niet meer toegestaan om de instellingen van de krachtbronnen gedurende het weekend te veranderen. Directe aanleiding hiervoor was het gebruik van de zogeheten party modes tijdens de kwalificaties, waar vooral Mercedes veel voordeel bij had.

Afgelopen weekend bleek dat de technische richtlijn weinig tot geen invloed had op de kwalificatiesnelheid van Mercedes. Hamilton en Bottas plaatsten zich als vanouds op de eerste startrij, maar tijdens de race bleek de regel wel degelijk van invloed. Na de slechte start van Bottas en de tijdstraf voor Hamilton moesten beide coureurs zich door het veld een weg naar voren vechten. Waar dat vroeger geen probleem leek, daar hadden de Fin en de Engelsman op Monza de grootste moeite om potentieel langzamere auto’s in te halen. Het gevolg? Een vijfde en zevende plaats voor de Zilverpijlen.

“We hebben altijd al gezegd dat wanneer je één stand voor de hele race creëert je net niet dat beetje extra hebt om in te halen”, legt Wolff uit. “Je hebt niet die extra modes die je al dan niet kunt inzetten om een inhaalmanoeuvre uit te voeren, dat geldt voor de kleine en grote teams. Ik denk dat deze race de consequentie is van die beslissing. Het is sowieso al moeilijk inhalen op Monza en met deze technische richtlijn kun je niet even het gas verder opendraaien voor de inhaalacties en je kunt het ook niet gebruiken om te verdedigen. Het is des te knapper dat Hamilton zich nog van de laatste plaats wist op te werken naar P7, maar het is natuurlijk wel een verloren race voor hem.”

Minder inhaalacties

Hamilton gaat een stapje verder en verwacht dat de richtlijn ook in de komende races tot minder inhaalacties zal leiden. “Het is slecht voor het racen in die zin dat je in het verleden kon kiezen tussen verschillende instellingen en je dat beetje extra vermogen zorgvuldig moest gebruiken omdat het maar beperkt beschikbaar was. Het was veel leuker om daar mee te spelen en mogelijk zien we daarom ook minder inhaalacties.”

Ook voor Bottas voelde het anders. “Het belangrijkste voor mij was om dicht achter de andere auto’s te komen en zo een tow te krijgen. Maar het voelde echt alsof het onmogelijk was om de auto’s in te halen waarmee ik aan het vechten was.”

Met medewerking van Luke Smith