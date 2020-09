Analyse: Het Ferrari-model dat achter de F1-entree van Alpine zit

Maar wat de oorspronkelijke motivatie ook was, het bleek een briljant bedrijfsplan want de straatauto-divisie en Scuderia Ferrari joegen elkaars succes aan.

Dergelijk tweerichtingsverkeer zit niet ver van de visie die de nieuwe CEO van Renault, Luca de Meo, nu heeft voor het merk Alpine, nadat hij groen licht heeft gegeven voor een naamsverandering van het F1-team van zijn Franse autofabrikant. Sinds zijn komst bij Renault in juli heeft De Meo een aantal snelle beslissingen moeten nemen over het maken van een plan voor de Renault Group om uit de door het coronavirus veroorzaakte financiële crisis te komen. Ook werd het F1-project geëvalueerd en werd bekeken of het zich voor nog eens vijf jaar aan de F1 zou verbinden.

Maar, net zoals bij andere teams gebeurde, zorgden de komst van het budgetplafond en de herstructurering van de verdeling van het prijzengeld om het speelveld gelijker te maken ervoor dat het bijna logisch was om te blijven. Nu het voor teams mogelijk is om winstgevend te worden, en op zijn slechts break-even te draaien, zijn er niet langer zorgen dat ze een bodemloze put worden voor uitgaven.

Dat is waarom De Meo het als een kans ziet om het oorspronkelijke bedrijfsmodel van Ferrari na te bootsen, nu die zaken achter de rug zijn. Hij wil een virtueuze cirkel door met succes in de F1 aan een succesvol Alpine te bouwen, waarbij de winst van het bedrijf de financiering van het team wordt. “Het interessante deel van het bedrijf wordt het bedrijf dat we creëren rond de autosport, zodat we de autosport-activiteiten mogelijk kunnen financieren”, zei De Meo tijdens zijn aanwezigheid bij de Italiaanse GP.

“Mijn idee is dat dit ding gesloten moet worden, in een soort cirkel, zodat we de toewijding en de betrokkenheid van de groep in de autosport kunnen veiligstellen en blijvend kunnen maken. Daar hopen we op. We moeten de berekeningen maken. We moeten kijken wat voor soort bedrijf we moeten zien voor onze collega’s hier [bij Renault]. Ook wat voor soort product we moeten uitbrengen, hoeveel dat ding kost, en wat we er commercieel voor terugkrijgen? Maar dat heb ik in het verleden al eens gedaan, dus ik weet dat het kan werken.”

Luca de Meo, CEO van Renault Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Het is een logisch plan en eentje die het potentieel van Renaults F1-naamsverandering recht aandoet. Maar desondanks blijft de moeite die gestoken wordt in het promoten van Alpine niet zonder gevolgen, door het alle aandacht krijgt in de F1. Een van de grote gevolgen kan zijn dat, na jaren investeren door Renault en het inhuren van Fernando Alonso, haar meest succesvolle F1-coureur, de Franse autofabrikant riskeert het marketingvoordeel van toekomstige successen van het team, waaraan het miljoenen heeft uitgeven, te verliezen door de spotlights aan Alpine te geven.

De Meo denkt echter dat Renault als merk zo groot is dat mensen alle prestaties van Alpine-Renault linken aan het moederbedrijf. Ook is hij duidelijk dat de kansen die de hernoeming tot Alpine biedt veel groter zijn dan de nadelen die het heeft voor de identiteit van het merk Renault. “We bestaan al 120 jaar”, zei hij over Renault. “Dus ik denk niet dat een actie als dit de bekendheid, de sympathie of de perceptie van Renault in gevaar brengt. Ik bedoel, het is een grote, traditionele, historische fabrikant, die overal bekend is. We hebben veel problemen en veel uitdagingen, maar ik denk niet dat we qua bekendheid over het algemeen een groot probleem hebben.”

“Ik denk dat dit een manier is om verder te gaan, iets nieuws te doen dat aantrekkelijk is voor het publiek en dat geloofwaardig is”, vervolgt De Meo. “Natuurlijk test je en praat je met wat mensen voordat je dit soort dingen doet. Maar iedere keer als je zo’n soort verhaal oproept, zie je een lach. Zelfs de data van de expert zei ‘ja, dat is iets cools en iets wat je zou moeten doen’. Dus ik heb er vertrouwen in dat dit een heel, heel goed verhaal kan worden.”