Deze coureurs komen in actie tijdens de tweede testdag in Bahrein

Veel ogen zullen gericht zijn op Fernando Alonso, die zaterdag zijn eerste meters maakt met de Alpine A521, de wagen waarmee hij dit jaar zijn rentree maakt in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen neemt zowel de ochtend- als de middagsessie voor zijn rekening, nadat Esteban Ocon vrijdag een hele dag in de auto mocht doorbrengen.

De 39-jarige Spanjaard liep een maand geleden een kaakbreuk op bij een fietsongeluk, maar gaf tijdens de eerste testdag in een persconferentie aan klaar te zijn om te gaan rijden. “Goed”, antwoordde hij op de vraag hoe het nu met hem gaat. “Ik ben blij om terug in de paddock en terug in de sport te zijn. Na het ongeluk heb ik tien dagen rustig aangedaan, maar daarna heb ik mijn normale programma weer opgepakt. Ik heb de teampresentatie gemist, maar dat was vanwege de strenge reisbeperkingen die op dat moment van kracht waren. Ik voelde me echter prima en ben nu klaar om te gaan.”

Alonso deelt de baan zaterdag onder andere met Sergio Perez, die zijn eerste officiële testdag bij Red Bull heeft. Het team uit Milton Keynes kende vrijdag een prima begin van de test. Max Verstappen bracht met de nieuwe RB16B de snelste tijd op de klokken en reed ook nog eens de meeste ronden van iedereen. Behalve Alonso en Perez legt ook Nicholas Latifi zaterdag zijn eerste meters af tijdens deze pre-season test. De Canadees neemt bij Williams het stuur over van testrijder Roy Nissany, die vrijdag 83 ronden met de FW43B voltooide op het Bahrain International Circuit en de veertiende tijd klokte.

Alle andere coureurs die zaterdag rijden, zijn vrijdag ook al in actie gekomen. McLaren en Aston Martin houden dezelfde verdeling aan als tijdens de eerste dag. Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel zijn dus in de ochtend op de baan aan het werk, Lando Norris en Lance Stroll in de middag. Mercedes, Ferrari, AlphaTauri en Haas hebben de volgorde omgedraaid. Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda en Nikita Mazepin staan nu voor het eerste deel van de testdag ingeroosterd, terwijl Charles Leclerc, Pierre Gasly en Mick Schumacher na de lunchpauze in actie komen. Antonio Giovinazzi moest de eerste testdag bij Alfa Romeo delen met Kimi Raikkonen, maar heeft nu een hele dag voor zichzelf.

Deze coureurs komen zaterdag in actie in Bahrein:

Team Coureur(s) Mercedes L. Hamilton (ochtend) V. Bottas (middag) Red Bull S. Perez McLaren D. Ricciardo (ochtend)

L. Norris (middag) Aston Martin S. Vettel (ochtend)

L. Stroll (middag) Alpine F. Alonso Ferrari C. Sainz (ochtend) C. Leclerc (middag) AlphaTauri Y. Tsunoda (ochtend) P. Gasly (middag) Alfa Romeo A. Giovinazzi Haas N. Mazepin (ochtend) M. Schumacher (middag) Williams N. Latifi