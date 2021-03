Vettel over teammaat Stroll: "Kritiek soms onterecht"

Omdat Vettel meer dan tien jaar ouder is dan Stroll, wordt van hem verwacht dat hij een leidinggevende positie zal aannemen en misschien wel mentor van Stroll zal zijn. De Duitser is het niet eens met alle kritiek die de zoon van teameigenaar Lawrence Stroll in zijn carrière gekregen heeft. “Sommige dingen waar hij doorheen moest waren niet eerlijk", zegt Vettel. “Hij heeft meerdere malen bewezen erg snel te zijn. Hij pakte de pole-position in Turkije met misschien wel de moeilijkste baanomstandigheden waarin ik ooit gereden heb in vijftien jaar F1. Hij bleef niet alleen op de baan, maar hij reed een geweldige ronde. Hij pakte de pole, daar is een hoop talent voor nodig.”

Volgens Vettel heeft Stroll zich goed ontwikkeld in de afgelopen jaren. “Uiteraard had je in het verleden voorbeelden van coureurs die op zeer jonge leeftijd al helemaal klaar waren voor de sport en compleet waren. Anderen hebben een andere route van ontwikkeling. Ik wil niet zeggen langzamer, maar soms komt het potentieel er pas iets later uit. Ik denk dat het een zeer uitdagend jaar wordt, en ik ben blij om alles wat ik weet te delen met het team en Lance.”

Vorig jaar beleefde Stroll zijn beste jaar in de Formule 1. In de Racing Point pakte hij de pole in Istanbul en stond hij twee keer op het podium. Na een vraag over hoe de dynamiek in het team tussen de twee rijders is, grapte Vettel dat hij “zeer duidelijk de oude man is en Stroll de jonge.” Volgens de man uit Heppenheim kan hij nog steeds verbeteren. “Hij heeft een groot talent en pure snelheid, en hij kan nog een hoop leren. Ik ben blij om daarin te helpen. Ik heb nooit iets geheimgehouden voor een teamgenoot in het verleden. Ik zie niet waarom ik dit nu zou doen. Als ik nu jong zou zijn zou ik het ook heel fijn hebben gevonden als iemand alles met me zou delen.”