Mol: "Russell had bestraft mogen worden voor inhaalactie op Perez"

Na het uitvallen van leider Charles Leclerc ontstond een mooie strijd om de derde positie tussen Sergio Perez en George Russell. De Mercedes-coureur bleek met nog ruim tien ronden te gaan sneller en zette in bocht 9 van heel ver een inhaalactie in. Hij kwam naast de Red Bull RB18, maar de kerbstone zorgde voor wat onbalans. Perez wist een botsing te voorkomen door veilig over de uitloopstrook te sturen, waarmee hij ook de derde positie behield. Tot grote onvrede van Russell, die rondenlang via de teamradio bleef klagen dat Perez de positie moest teruggeven of een straf moest krijgen.

De stewards achtten een onderzoek overbodig en ook in de ogen van Olav Mol is het terecht dat Perez niet op de bon is geslingerd voor het voorval. Als er al iemand straf had verdiend, dan was het Russell. "Dat was een fout van Russell die ze van mij betreft hadden moeten bestraffen. Er was ruimte aan de binnenkant, maar hij schoot door en stuurt nog een keer naar buiten", zet Mol zijn lezing uiteen bij Grand Prix Radio. "En hij bleef maar doorzeuren totdat Toto Wolff riep: 'Vriend, rustig aan en doorrijden.' George bleef een beetje te lang in het moment en in zijn eigen gelijk hangen."

Russell zou uiteindelijk wel meegaan naar het podium, nadat hij Perez te grazen nam bij de herstart na de late virtual safety car. Het tweetal eindigde uiteindelijk nog best ruim voor Carlos Sainz, die vanaf de negentiende startpositie een indrukwekkende inhaalrace reed. Hij werd kort na het passeren van Russell en Perez echter naar de pits gehaald voor het inlossen van zijn tijdstraf en een bandenwissel. Menigeen zag dit als een strategische fout van Ferrari, maar Mol begrijpt de keuze wel. "Ik denk niet dat ze met Sainz een fout hebben gemaakt. Het enige rare is, vóór de stop zegt Sainz dat hij niet kan inhalen en dat ze hem naar binnen moesten halen. Toen hij eenmaal binnen geweest was: 'Waarom heb je me naar binnen gehaald, want ik had die 5 seconden nog wel weg kunnen rijden!' Ik denk dat ze het daar alleen maar over hadden."

Mol vond Sainz sterk opereren op Paul Ricard: "De actie op Russell was de inhaalmanoeuvre van de dag en Sainz op de zondag is gewoon top 3", zegt hij. Zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc maakte minder indruk in Frankrijk. Hij pakte pole en lag aan de leiding, tot hij in ronde 18 crashte in Le Beausset. "Ik zou als ik Charles Leclerc was even een paar dagen in retraite gaan", luidt het advies van Mol om over deze tik heen te komen. "Ergens lekker zen gaan zitten, voor zover dat kan als F1-coureur. Ik denk ook dat het verstandig geweest is dat hij meteen naar buiten gebracht heeft: 'Het is mijn rijdersfout. Als ik het WK mis, dan heb ik die weggegooid in Emilia-Romagna en deze race'... En dan moet de rest van het seizoen nog komen."

Video: Russell en Perez knokken om het laatste podiumplekje