Topdag Red Bull: Naast winst ook snelste pitstop in Frankrijk

De afgelopen jaren stond er in de pits geen maat op Red Bull Racing, dat de laatste vier seizoenen op rij de Fastest Pitstop Award in de wacht sleepte. Met de overstap naar velgen van, en banden voor 18 inch zijn de kaarten iets anders geschud en is de concurrentie dichterbij gekomen, maar nog altijd is de pitcrew van de Oostenrijkse formatie ijzersterk. Tijdens de Grand Prix van Frankrijk hebben ze dat opnieuw bewezen.

Niet voor het eerst - en vermoedelijk ook niet voor het laatst - dit jaar klokte Red Bull op Paul Ricard de snelste pitstop van de dag. In ronde 16 had de formatie slechts 2,44 seconden nodig om Max Verstappen van een nieuwe set harde banden te voorzien. Daarmee was Red Bull 0,09 seconde sneller dan de pitcrew van zusterteam AlphaTauri, dat in ronde 18 slechts 2,53 seconden nodig had voor de pitstop van Pierre Gasly. Ook McLaren en Alpine bleven met een van hun pitstops onder de drie seconden, terwijl Williams met 3,00 seconden op de vijfde plek eindigt in het dagklassement. Daarachter valt de consistentie van Alfa Romeo op met drie pitstops tussen 3,08 en 3,13 seconden.

In het klassement voor de Fastest Pitstop Award heeft Red Bull de voorsprong op McLaren weer ietwat uitgebreid. Het Oostenrijkse team heeft inmiddels 277 punten verzameld en heeft daarmee een voorsprong van 28 punten opgebouwd ten opzichte van het team uit Woking. Ferrari volgt op gepaste afstand als nummer drie met 154 punten, voor Alpine met 133 en Williams met 113 punten.

De vijf snelste pitstops van de Grand Prix van Frankrijk

Pos. Team Coureur Tijd (sec) Ronde 1 Red Bull Max Verstappen 2,44 16 2 AlphaTauri Pierre Gasly 2,53 18 3 McLaren Daniel Ricciardo 2,75 18 4 Alpine Fernando Alonso 2,90 18 5 Williams Alexander Albon 3,00 18