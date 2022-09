De Vries: "Aston Martin-auto erg lastig, maar F1-training ging niet slecht"

Voor de derde keer dit jaar mocht Nyck de Vries instappen voor een vrije training en ook voor de derde keer bij een ander team. In Barcelona nam de coureur uit Sneek plaats in de Williams, in Paul Ricard mocht hij het Mercedes-stuur in de handen nemen en in Italië is het de beurt aan Aston Martin. "Het klinkt altijd een beetje cliché om te zeggen dat het erg interessant en waardevol is om drie teams met elkaar te kunnen vergelijken. Maar ik probeer echt zoveel mogelijk in me op te nemen en wil benadrukken hoe waardevol die ervaring bij verschillende teams echt is. Ieder team in de Formule 1 werkt professioneel, maar er zitten toch nog grote verschillen tussen de verschillende werkwijzes, de organisatie en ook de manier waarop teams de doorontwikkeling benaderen."

Gevraagd welke auto het best bij De Vries past, grapt hij: "De auto van het team dat mij een fulltime zitje kan bieden!" Het is natuurlijk een knipoog naar volgend jaar als De Vries graag permanent op de grid wil staan. Op een iets serieuzere toon legt hij uit: "Het is lastig vergelijken, omdat ik ze alle drie op compleet verschillende circuit en in compleet andere omstandigheden heb bestuurd. Maar je voelt natuurlijk wel wat verschillen. Als je in de Mercedes stapt, voel je meteen meer grip en die auto is ook iets vergefelijker qua foutjes die je maakt. De potentie ervan is groter, al rijd je op Monza met heel weinig downforce en ben je daardoor sowieso gevoeliger voor kleine momentjes."

Als Motorsport.com De Vries naar zijn eigen optreden vraagt, blijkt wel dat het in de AMR22 iets lastiger was om zichzelf in de kijker te rijden. "Het was duidelijk dat het begin van de training draaide om het verzamelen van data voor het team, vooral over het aerodynamische pakket. Daarna konden we meer pushen en dus meer snelle rondjes rijden. Maar de auto was extreem lastig om te besturen. Ik weet niet of die allemaal te zien waren, maar ik had echt veel blokkerende wieltjes." De Vries duidt onder meer op een lock-up bij Ascari in de slotfase, waardoor hij zijn snelste ronde vroegtijdig zag eindigen en in de tijdenlijst alleen Nicholas Latifi achter zich wist. De potentie was voor het team in ieder geval wel te zien. "Al met al ging het volgens mij best goed. Het was alleen jammer dat ik door die beperkingen niet echt kon aanzetten of alles eruit kon halen zoals ik graag zou willen."

De Vries rekent er overigens op dat hij later dit jaar nog een vrije training mag afwerken in de Formule 1. "Er is nog niks officieel, maar ik ben de reservecoureur van Mercedes en zij hebben nog maar één training met een rookie gedaan. Het zou dus logisch zijn om nog een keer in te stappen." Het reglement schrijft teams voor om minimaal twee trainingen aan rookies te geven.

