Het gros van de coureurs begon de tweede oefensessie in Monza op de medium band. Carlos Sainz reed aan het begin van de training op die compound een 1.23.156, waarmee hij op P1 plaatsnam. Max Verstappen ging daar vervolgens onder met 1.23.021. Charles Leclerc voerde het tempo vervolgens op door rond te gaan in 1.22.307. Opnieuw diende Verstappen Ferrari van repliek, ditmaal door vier duizendsten sneller te gaan. Zo stond de Nederlander na de eerste runs op de mediums bovenaan, gevolgd door Leclerc, Sainz en teamgenoot Sergio Perez. Valtteri Bottas was als enige op de soft naar buiten gegaan en had zijn Alfa Romeo op P5 gezet.

Na twintig minuten trokken onder aanvoering van het Haas-duo meer coureurs de baan op op de zachte compound. Verstappen stak aan het begin van zijn eerste snelle ronde op de soft de eerste chicane af, maar ging bij zijn tweede poging naar 1.21.807, waarmee hij de eerste stek in de tijdenlijst van Leclerc overnam. Een rode vlag door Mick Schumacher, die zijn Haas met een technisch probleem aan de kant had gezet bij de eerste Lesmo, betekende dat een groot aantal rijders, waaronder Leclerc, de korte run op de zachte band moest afbreken.

Met nog 25 minuten te gaan werd de baan weer vrijgegeven. Sainz, die vanwege een motorische gridstraf zondag achteraan start in Monza, loodste zijn Ferrari kort daarop naar 1.21.664, waarmee hij bijna anderhalve tiende sneller was dan Verstappen, die vijf startplekken achteruit gaat in verband met het nemen van een nieuwe interne verbrandingsmotor. Leclerc bleef op gebruikte softs steken op 1.21.857, waarmee hij vijf honderdsten langzamer was dan de Limburger en plaatsnam op P3. Lando Norris had net als Verstappen voor de code rood al een tijd op de zachte band gereden en besloot de dag op de vierde stek in de tijdenlijst. De McLaren-coureur was met 1.22.338 nipt sneller dan George Russell en Perez.

Lewis Hamilton bracht de zevende tijd op de klokken en was met 1.22.503 de laatste die binnen een seconde van Sainz bleef. Alpine-coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso gingen rond in de achtste en negende tijd. Williams-rijder Alexander Albon besloot de eerste dag in Monza bemoedigend als tiende. Valtteri Bottas maakte tot twee keer toe een uitje door dezelfde grindbak en eindigde de training uiteindelijk achter Daniel Ricciardo en Zhou Guanyu op P13. Schumacher was gedurende de tweede helft van de sessie toeschouwer en stond aan het einde van de dag onderaan.

Zaterdag om 13.00 uur wordt de derde vrije training verreden op het circuit van Monza.

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Italië: