Verstappen: "Als Monza maar voor de helft zoals Spa wordt, maken we nog kans"

Max Verstappen begon door de kracht van Red Bull op rechte stukken als uitgesproken favoriet aan het raceweekend in Monza. Na de demonstratie op Spa lijkt ook dit low-downforce circuit zeer goed bij de RB18 te passen, een auto die weinig drag heeft. Vrijdagse tijden zeggen door de motorstanden niet veel, al heeft Verstappen de dag afgesloten met een vijfde en tweede stek. In de eerste sessie van het weekend leek hij op weg naar P1, maar vond hij net voor de Parabolica de McLaren van Lando Norris op zijn weg. Aan het einde van de middag tekende Verstappen voor de tweede tijd op iets minder dan anderhalf tiende van snelste Ferrari-coureur Carlos Sainz.

"De auto was best goed. We hebben van de eerste naar de tweede vrije training nog wel best veel veranderd aan de auto om te voelen of het beter zou kunnen. Sommige van die veranderingen werkten wel, andere niet. Verder hebben we vooral veel aandacht aan de lange runs besteed, ook doordat we met die gridstraf zitten", duidt Verstappen op de vijf plekken die hij achteruit gaat door een nieuwe interne verbrandingsmotor. "Maar verder werkte eigenlijk alles best goed."

'Als het voor de helft zoals Spa is, dan maken we een goede kans'

Waar Verstappen zegt dat Red Bull verschillende dingen heeft geprobeerd, gaat het ook om een afstelling met meer downforce. "Nou ja, we hebben misschien iets meer downforce gezet dan andere auto's, maar het is nog steeds een low downforce set-up." Dat Verstappen vrijdag zijn voormalig teamgenoot Sainz voor zich moest dulden, baart niet meteen zorgen - vooral niet omdat de lange runs van Verstappen iets beter oogden. "Ferrari ziet er goed uit. Ik ben niet bezorgd, al hebben wij nog wel wat dingen te finetunen. Maar als je naar onze lange runs kijkt, dan zien die er wel goed uit."

Dat Ferrari een aardig woordje meespreekt, vindt Verstappen overigens niet zo verrassend. Na de overmacht op Spa is het geen gekke gedachte om te denken dat het verschil in Italië ook groter zou zijn, maar de wereldkampioen ziet dat anders. "Monza is niet zoals Spa als je naar de lay-out kijkt. Natuurlijk is dit ook low-downforce, maar we hebben eigenlijk geen enkel moment gedacht dat het net als Spa zou zijn. Als het maar voor de helft is zoals op Spa, dan hebben we al een goede kans."