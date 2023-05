De Vries verwacht dat AlphaTauri ook in Miami competitief zal zijn

Na een teleurstellend begin van het Formule 1-seizoen 2023 lijkt AlphaTauri goede stappen te hebben gemaakt met de updates die sindsdien op de AT04 zijn geïntroduceerd. Nyck de Vries had in Azerbeidzjan een weekend om snel te vergeten, maar teamgenoot Yuki Tsunoda liet zien wat er mogelijk was met het huidige pakket door zich als achtste te kwalificeren en tiende te worden in de Gand Prix. De Vries heeft er vertrouwen in dat het team ook een goede auto heeft voor Miami en dit weekend dus revanche kan nemen voor zijn crashes in Baku.

“Ik denk dat deze baan in bepaalde opzichten niet al te verschillend is [van Baku]. Ook hier heb je lange rechte stukken en ook hier rijden we op een stratencircuit”, laat De Vries weten na een vraag van Motorsport.com in de persconferentie voor de Grand Prix van Miami. “De eerste sector bevat hier alleen wat meer snelle bochten, dus we zullen iets meer compromissen moeten sluiten dan in Baku, waar het vooral om rechtelijnsnelheid en langzame bochten gaat.”

De Vries bevestigt dat er sprake is van een stijgende lijn. ”Het team heeft heel hard gewerkt om nieuwe onderdelen op de auto te brengen en progressie te maken. Dat doet iedereen natuurlijk, maar ik heb er vertrouwen in dat we stappen vooruit aan het zetten zijn en vooruitgang boeken. En hopelijk leidt dat ertoe dat we hier opnieuw een competitief weekend hebben.”

In Azerbeidzjan moest De Vries van achteraan beginnen door een crash in de kwalificatie en in de race kwam hij opnieuw in aanraking met de muur. “Ik denk dat het erg helpt dat we meteen weer een wedstrijd hebben”, zegt de coureur uit Uitwellingerga. “En er zijn nog steeds positieve punten te halen uit het weekend in Baku, aangezien onze pace heel goed was en we als team uitstekende vooruitgang hebben geboekt. Ik was zelf ook competitief aan het begin van het weekend. Maar dit soort dingen gebeuren. Je moet het achter je laten. Ik ben hier op tijd aangekomen, zodat ik me vanaf dinsdag vol op de voorbereiding op dit geweldige evenement kon storten. Ik kijk ernaar uit om te zien wat we dit weekend voor elkaar kunnen krijgen.”

Noodweer in Faenza

AlphaTauri kwam eerder op donderdag met een boodschap voor de mensen die in Faenza getroffen zijn door de extreme regenval die de regio Emilia-Romagna deze week teisterde en twee mensen het leven heeft gekost. De Vries stond aan het begin van de persconferentie ook even stil bij de slachtoffers van het noodweer in Noord-Italië: “Voordat ik over Miami begin te praten, wil ik zeggen dat we met onze gedachten bij Faenza zijn. Ik weet niet of iedereen gezien heeft wat er zich daar heeft afgespeeld, maar de plaats is getroffen door een enorme overstroming. Ons team is daar gebaseerd, dus we hebben er veel familie en vrienden wonen die het momenteel erg moeilijk hebben, terwijl wij hier in Miami van de warmte genieten. We zijn met onze gedachten bij hen en hopen dat alles snel weer beter wordt.”