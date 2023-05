Red Bull Racing heeft zich nog langer verzekerd van de diensten van topontwerper Adrian Newey. Begin deze week kon Motorsport.com melden dat de Brit zijn handtekening heeft gezet onder een nieuw dienstverband. Over de lengte heeft Red Bull niets bekendgemaakt, maar Newey heeft zelf laten doorschemeren uit te kijken naar het nieuwe reglement dat vanaf 2026 van kracht moet zijn en naar het Red Bull Powertrains-project. Het gaat dus om een langdurig contract. Doordat Red Bull voor het eerst haar eigen krachtbron gaat maken in Milton Keynes, kunnen de krachtbron en het chassis idealiter naadloos op elkaar worden afgestemd.

Toplaag blijft, daaronder wel enkele verschuivingen

Max Verstappen heeft al eerder aangegeven zeer graag met de huidige groep samen te werken en dus is hij in zijn nopjes met het nieuws dat Newey het team langer trouw blijft: "Ja, ik ben natuurlijk heel erg blij dat Adrian bij ons blijft, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen in het team. Als je het goed doet, zoals wij nu doen, dan wil je de hele groep graag bij elkaar houden. Dat is natuurlijk ook ons grote doel voor de toekomst", reageert Verstappen op een vraag van Motorsport.com.

Met Horner en Newey is dat in ieder geval gelukt, al zijn er onder de absolute toplaag wel enkele verschuivingen aanstaande. Zo heeft onder meer Ferrari gejaagd op engineers van Red Bull en hangt de overstap van hen samen met de transfer van Laurent Mekies naar AlphaTauri. Als Red Bull de begeerde engineers eerder laat gaan - die sowieso aan een periode van gardening leave vastzitten - kan het Frederic Vasseur ertoe bewegen om Mekies eerder los te laten.

Verstappen heeft al eerder te kennen gegeven dat het bij elkaar houden van het huidige team belangrijk kan zijn voor zijn overwegingen op de lange termijn, samen met de hoeveelheid races en hoe competitief Red Bull onder de nieuwe regels gaat zijn. Gevraagd of het aanblijven van Newey invloed heeft op zijn afwegingen, duikt Verstappen enigszins weg. "Nou ja, tot en met 2028 niet, want voor die periode heb ik sowieso nog een contract." De regerend wereldkampioen heeft in Baku al verduidelijkt dat hij het huidige contract sowieso gaat uitdienen, ongeacht de veranderingen binnen F1.

Schoonheidsfoutje in Baku, maar dynamiek binnen Red Bull goed

Wat betreft de verdere dynamiek binnen Red Bull is Verstappen eveneens buitengewoon tevreden. De uitvoering is volgens hem van hoog niveau, al ging het in Baku niet helemaal vlekkeloos aan de pitmuur. Verstappen gaf na de race aan het team niets kwalijk te nemen, maar na het bestuderen van de beelden is zijn visie iets genuanceerder dan meteen na afloop. "Ik heb het na de wedstrijd natuurlijk meteen teruggekeken. Als je in de auto zit op het moment dat zoiets gebeurt, dan zie je wel dat er een AlphaTauri staat, maar niet dat één wiel de andere kant op kijkt. Achteraf is het natuurlijk heel makkelijk om te analyseren, maar ik denk wel – ook als je ziet hoe makkelijk er in de afgelopen twee jaren steeds een safety car of rode vlag is gekomen – dat we buiten hadden moeten blijven. Maar ik ben zeker niet boos. Natuurlijk is dit jammer, maar ik heb ook wedstrijden gewonnen omdat er een safety car kwam en die wel goed uitkwam voor mij. Bovendien staat iedereen natuurlijk onder druk en heb ik via de boordradio ook aangegeven dat mijn banden niet meer top voelden."

Dat specifieke moment en bovenal de kracht van Sergio Perez op stratencircuits hebben de Mexicaan dichterbij gebracht in de WK-stand, maar Verstappen benadrukt dat het niets af doet aan de dynamiek in het team of aan de sfeer binnen Red Bull. "Nee. Ik snap best dat mensen van buitenaf de druk proberen op te voeren op ons, maar we moeten gewoon blij zijn dat we momenteel de snelste auto hebben. Op dit moment is de relatie tussen ons tweeën heel goed. Het is ook nog vroeg in het seizoen, dus onze focus ligt er vooral op om de auto als geheel sneller te maken. Daar moeten we als collectief hard aan werken, omdat het voornaamste doel natuurlijk is om de rest voor te blijven", duidt Verstappen impliciet op de windtunnelstraf en dus op de doorontwikkeling. Ook in dat opzicht is het meesterbrein van Newey overigens belangrijk, omdat eigenlijk alle updates raak moeten zijn en Red Bull niet de luxe heeft om willekeurig dingen te proberen in de windtunnel.