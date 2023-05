Vertrouwen Norris in McLaren F1 verder gegroeid na reorganisatie

De vorm van McLaren voldoet in 2023 vooralsnog niet aan de verwachtingen die het team van zichzelf heeft. Al voor de start van het nieuwe seizoen werd intern geconcludeerd dat er voor een concept is gekozen dat tot een minder efficiënt ontwerp zou leiden en dat is in de eerste races ook gebleken. De MCL60 bleek zeker in Bahrein en Saudi-Arabië veel drag te hebben, wat Lando Norris en Oscar Piastri hinderde qua rondetijd én qua mogelijkheden om andere auto's in te halen. Inmiddels werkt McLaren hard aan het verbeteren van het pakket en in Azerbeidzjan heeft dat tot een nieuwe vloer geleid, waarbij men voor een andere aanpak heeft gekozen.

Ook in de personele bezetting van de technische afdeling heeft McLaren de oorspronkelijke aanpak inmiddels laten varen. Na het analyseren van de structuur heeft teambaas Andrea Stella besloten om technisch directeur James Key te laten vertrekken. Zijn rol wordt opgevangen door een technisch directieteam dat uit drie personen bestaat, die allemaal eindverantwoordelijk zijn voor hun eigen afdeling. Deze reorganisatie heeft nog geen invloed gehad op de upgrades die McLaren in Baku introduceerde, maar de verwachting is dat de volgende ronde upgrades versneld ontwikkeld gaat worden om nog voor de zomerstop tot een soort B-spec van de MCL60 te komen.

Dat neemt niet weg dat McLaren in Azerbeidzjan al tekenen van verbetering liet zien. Na de ietwat gelukkige dubbele puntenfinish in Australië heeft de formatie uit Woking in Baku opnieuw gescoord. Lando Norris werd negende en pakte zo op eigen kracht twee punten, terwijl teamgenoot Piastri met P11 net buiten de punten viel. Het komt nog niet in de buurt van de doelstellingen die McLaren voor zichzelf heeft neergezet, maar de combinatie van de verbeteringen én de technische reorganisatie hebben het vertrouwen van Norris in de door McLaren ingeslagen richting doen groeien. "De jongens en iedereen in de fabriek lijken absoluut blijer en veel optimistischer", zegt Norris. "Ik heb nog meer vertrouwen de nieuwe structuur en de nieuwe mensen die zijn aangetrokken. Iedereen is iets vrijer en bereid om nieuwe dingen te proberen en grote stappen te zetten."

'Er komen dingen aan die voor grotere stappen zorgen'

In Azerbeidzjan kon McLaren nog niet het volledige potentieel van de upgrades benutten. "Het hielp niet echt in de langzame bochten, dus qua pure rondetijd heeft het ons hier niet veel opgeleverd. Wel iets, maar niet veel", erkent Norris, die vooral enorm uitkijkt naar de introductie van de B-spec later dit seizoen. "Misschien levert het in Miami iets meer op met meer bochten op gemiddelde snelheid, maar dat is het voor nu. Het is een kleine stap, zodat we een basislijn hebben voor een iets andere filosofie. Er komen veel dingen aan die er goed uitzien en die bovendien voor grotere stappen zorgen dan die van afgelopen weekend."

Video: Lando Norris over zijn mislukte sprintrace in Azerbeidzjan