Hülkenberg: "Hoop nog steeds op F1-kans, maar heb geduld nodig"

Hülkenberg zou in 2020 helemaal niet in een F1-auto stappen, maar dat was buiten corona en de besmettingen bij Racing Point gerekend. Met invalbeurten op Silverstone en de Nürburgring heeft hij zichzelf weer in de kijker gereden. Zelfs zozeer dat hij op de radar is verschenen om Alexander Albon, indien nodig geacht, te vervangen als teamgenoot van Max Verstappen. De rijder uit Emmerik is net als Sergio Perez en Albon zelf in beeld voor dat zitje.

Hülkenberg grapt: "Gisteren nog een contract ondertekend"

Waar de Mexicaan de druk via de media voorzichtig opvoert en stelt dat hij niet al te lang op een Red Bull-besluit kan wachten, blijft Hülkenberg de rust zelve. Op de vraag van Servus TV of hij bij zijn bezoek aan Salzburg al een contract heeft ondertekend, blijkt de lach niet ver weg. "Zeker wel. Ik heb gisteren een nieuw Bausparvertrag [soort hypotheek] ondertekend. Daarmee hoop ik op termijn natuurlijk een fatsoenlijk rendement te halen", grapt de Duitser.

Over het contract waar F1-fans vooral in geïnteresseerd zijn, vervolgt Hülkenberg: "Verder valt er eigenlijk nog niks te melden. Het is wat betreft alle berichten weer wat rustiger geworden. Ik denk dat het nog wel een poosje duurt voordat er echt duidelijkheid komt." Die woorden passen bij eerdere uitlatingen van Christian Horner. Hij gaf aan dat Red Bull geen haast heeft en dat alle kandidaten in principe wel kunnen wachten. "Ik laat het gewoon op me afkomen. Ik ben eerlijk gezegd vrij ontspannen en heb het zelf ook niet in de hand", reageert de Hulk.

"Ik blijf gewoon paraat, stand-by bij wijze van spreken. En natuurlijk hoop ik dat er nog een comeback of een kans voor mij komt. Daarvoor ben ik enorm gemotiveerd." Reëel gezien is Red Bull zijn enige mogelijkheid. Des te meer omdat de meeste posities al vergeven zijn en de Haas-zitjes naar Nikita Mazepin en Mick Schumacher lijken te gaan. "Maar we moeten allemaal nog een beetje geduld hebben totdat het uiteindelijke besluit is genomen." Dat geduld opbrengen, is voor de Hulk trouwens geen probleem. "Het is niet zo dat ik iedere dag of zelfs iedere week met mensen aan de telefoon hang. Maar je houdt natuurlijk wel contact met personen waar het om gaat. Of ik dat zelf doe? Ik heb wel mensen die mij op de achtergrond ondersteunen, maar deze zaken en zeker de eerste gesprekken doe ik in de regel zelf."

'Turkse GP is Verstappen door de vingers geglipt'

Tot die tijd draaft Hülkenberg onder meer op als analist. In die hoedanigheid bespreekt hij ook de verrichtingen van Verstappen, mogelijk zijn toekomstige teamgenoot bij Red Bull. Ging de Nederlander afgelopen weekend zelf de mist in? "Ach, zoiets kan gebeuren. Zeker in die bocht waarin het een beetje naar beneden loopt", duidt Hülkenberg op Verstappens spin achter de rug van Perez. "Aan het begin van de wedstrijd zag alles er nog goed uit voor Max. Maar na die spin is hij in de hectiek terechtgekomen. De race is hem eigenlijk door de vingers geglipt."

Verstappen wees onder meer op een verkeerde afstelling van de voorvleugel, opmerkingen die Hülkenberg inmiddels ook tot zich heeft genomen. "Er waren vandaag wat berichten dat zijn voorvleugel niet in orde was, al is het altijd lastig om daar iets over te zegen." Hülkenberg denkt zelf eerder aan een combinatie van factoren, waarbij er ook op persoonlijk vlak ruimte voor verbetering was bij Verstappen. "Ik denk dat hij, als hij een beetje afstand neemt, zelf ook wel inziet dat hij in het begin wellicht bepaalde dingen beter had kunnen doen."

