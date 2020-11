Marko legt uit: “Voorvleugel Verstappen bij pitstop fout afgesteld”

Verstappen sloot de Turkse GP af op de zesde positie, nadat hij de race vanaf de veelbelovende tweede plek had aangevangen. De race verliep echter niet zoals gehoopt voor de Nederlander, die eigenlijk het hele weekend de te kloppen man leek. Op zondag spinde hij echter twee keer, nadat hij bij de start al niet goed van zijn plaats kwam. Na afloop van de race vertelde Verstappen bij de Telegraaf dat zijn voorvleugel niet goed was afgesteld. “Aan één kant had ik zeven graden te weinig. Dat is echt enorm veel. Normaal gesproken verstel je daar maar één graad, of iets dergelijks. Wat wil je dan, als coureur? Bijna niets werkt dan nog”, zei hij.

In gesprek met onze collega-journalist Christian Nimmervoll van Motorsport.com Duitsland bevestigt Marko dat de afstelling van de voorvleugel van Verstappen niet in orde was. Er was inderdaad sprake van dat de ene kant steiler stond afgesteld dan de andere kant van de vleugel. De 77-jarige Oostenrijker heeft wel een idee waarom er een fout werd gemaakt met de afstelling: “We hebben hier een nieuwe voorvleugel ingezet”, vertelde Marko. “Bij die vleugel gaat het schroefdraad voor het aanpassen van de afstelling de tegenovergestelde kant op als bij de oude. Dat heeft geleid tot een verkeerde afstelling, maar dat gebeurde pas na de spin.”

Verstappen spinde in de achttiende ronde toen hij een inhaalpoging op Perez moest onderbreken en vervolgens downforce verloor toen hij te dicht achter de Racing Point reed in het knikje richting het achterste lange rechte stuk. Meteen daarna kwam de Nederlander naar de pits voor een nieuw setje intermediate-banden, waarbij hij ook vroeg om iets meer downforce op zijn voorvleugel. “Als je andere banden laat monteren, pas je vanzelfsprekend ook de voorvleugel aan”, verklaart Marko. Daarbij is de pitcrew van Red Bull Racing in de fout gegaan: daar waar de monteur aan de ene zijde van de voorvleugel wel de juiste kant op draaide en dus meer downforce op de vleugel zette, draaide de monteur aan de andere zijde juist de verkeerde kant op. Hij zette de vleugel aan die kant dus vlakker, waardoor het gedeelte minder downforce genereerde.

De spin achter Perez is volgens Marko dus ook niet te wijten aan de verkeerd afgestelde voorvleugel. Toch is de pirouette van Verstappen wel goed te verklaren. “Als je in de bocht zo dicht achter iemand rijdt, is het duidelijk dat je de downforce helemaal verliest", concludeert Marko. Dat onderschreef Verstappen overigens ook in zijn analyse van de race. “Ik wilde daar helemaal niet inhalen”, zei de Red Bull-coureur. “Ik wilde gewoon achter hem aansluiten, maar opeens onderstuurde ik van de baan. Toen was het klaar.”