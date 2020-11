Verstappen: Turkije was niet mijn slechtste race van het jaar

“We hadden echt een dramastart”, blikte Verstappen bij Ziggo Sport-programma Peptalk terug op de teleurstellend verlopen Grand Prix van Turkije, waarin hij slechts als zesde eindigde na als tweede te zijn vertrokken. “We doen iets niet goed bij de start. We hebben gewoon te veel vibratie bij de motor en daardoor krijgen we ook meer wielspin. Dat zie je normaal niet echt zo, bij een normale start, want dan is de grip natuurlijk best wel hoog. Maar op een circuit als dit, met dit asfalt, dan komen die problemen wel naar boven.” Daarbij trad ook nog eens de anti-stall in werking. “Het was echt heel slecht, ja”, vatte hij het begin van de race samen.

Verstappen richtte de blik na de start snel naar voren. “Ik wist dat we wel gewoon de snelheid hadden. Ik kwam ook best wel weer snel voorbij bepaalde auto’s. Ik zat alleen even vast achter Vettel. Die ging op een gegeven moment naar binnen en toen zag je ook dat de rondetijden meteen heel goed waren”, aldus de negenvoudig Grand Prix-winnaar, die zich tevreden toonde over het moment waarop hij naar binnen werd gehaald voor zijn pitstop. “Alleen zaten we achter Perez ook weer gewoon vast.”

Verstappen was Sergio Perez flink aan het opjagen, tot hij bij de elfde bocht van Istanbul Park, een snelle rechter, in een spin belandde en opnieuw naar de pits moest voor nieuwe banden. De Limburger legt uit dat het niet zijn intentie was om de Mexicaan daar in te halen. “Hij maakte een fout in de linkerbocht en daardoor zat ik er zo dicht achter”, doet hij uit de doeken. “Ik wilde weer teruggaan, maar toen kreeg ik opeens heel veel onderstuur achter, wat natuurlijk komt omdat die auto’s zoveel downforce hebben. Toen kwam ik op het groene gedeelte. Daar was natuurlijk helemaal geen grip. Nog minder dan op het asfalt. Ik moest toen de auto uit de muur zien te houden, maar daardoor waren de banden wel klaar, omdat er vlakke kanten op kwamen die voor heel veel vibratie zorgden.”

Sommigen spraken na afloop van de slechtste race van het seizoen van Verstappen. “Dat zijn duidelijk geen kenners”, reageerde Verstappen. “Maar ze weten natuurlijk ook niet wat er allemaal aan de hand was. Na de wedstrijd kwamen we erachter dat één kant van mijn vleugel zeven graden verkeerd stond. En normaal tijdens de kwalificatie verander je maar 0,25 graad of een halve graad. Ik kreeg daardoor heel veel onderstuur en ik moest dat oplossen met bepaalde dingen op mijn stuur. Maar daardoor verlies je weer heel veel tractie bij het ingaan van de bocht en heb je bij het uitgaan van de bocht meer overstuur. En binnen twee ronden ging steeds mijn rechtervoorband kapot, gewoon puur omdat ik met dat onderstuur te maken had. Dus ja, het was gewoon heel lastig.” Verstappen vindt niet dat hij te aanvallend heeft gereden. “Ik vond het totaal niet aanvallend. Ik deed wat ik de laatste paar jaar deed. Ik vond dat ik niets raars deed.”

