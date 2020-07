“Mercedes blijft voorlopig winnen”, verwacht Hakkinen

De Grands Prix van Oostenrijk en Stiermarken, allebei verreden op de Red Bull Ring, waren een prooi voor Mercedes. De zeges kwamen op een circuit waar het Duitse fabrieksteam de afgelopen jaren juist grote moeite had om te winnen en tonen aan dat er wederom een stap voorwaarts gezet is. De concurrentie had in beide weekenden geen antwoord op de snelheid van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, die na twee races ook fier aan kop gaan in de titelstrijd.

Voor komend weekend reist het F1-circus af naar Hongarije voor de derde race van het seizoen en Hakkinen is niet bijzonder positief gestemd over de kansen van de concurrentie van Mercedes. “Ik verwacht dat we Mercedes blijven zien winnen”, schreef hij in zijn vaste column voor gokkantoor Unibet. Er is momenteel slechts één coureur die volgens Hakkinen in de buurt komt van de Mercedessen en juist dat maakt hem ook nog eens kwetsbaar in de strijd met de twee coureurs van het kampioensteam. “Max Verstappen is de enige die ook maar in de buurt komt van hun snelheid. Zijn teamgenoot Alexander Albon is niet bepaald op hetzelfde niveau, dus dat zorgt ervoor dat een Red Bull met twee Mercedessen moet strijden.”

Toch sluit de voormalig coureur van Lotus en McLaren niet uit dat Mercedes in Hongarije harder moet werken om het dagsucces veilig te stellen. “Vorig jaar pakte Max Verstappen de pole-position in Hongarije en leidde de race tot ronde 66, maar Lewis had een nieuw setje banden kunnen halen en kon hem inhalen. Daarom is er wel wat hoop dat Red Bull weer het gevecht aan kan gaan met Mercedes. Laten we daar in ieder geval op hopen.”