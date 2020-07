Vettel overweegt contractaanbieding Aston Martin voor 2021

De viervoudig wereldkampioen heeft naar verluidt een contract aangeboden gekregen door teameigenaar Lawrence Stroll, die natuurlijk graag het sterkst mogelijke pakket wil bouwen voor Aston Martin, dat vanaf 2021 de naam van het huidige Racing Point is. De Duitse krant Bild, dat over het algemeen goed geïnformeerd is over de plannen van Vettel, heeft ook aangegeven dat er snel een overeenkomst kan zijn.

Het team heeft al een meerjarige overeenkomst met Sergio Perez, die ook sponsorgeld meeneemt, terwijl de plaats van Lawrence Stroll’s zoon Lance ook voor de lange termijn zeker lijkt. Sinds Sebastian Vettel beschikbaar kwam doordat hij Ferrari aan het eind van het seizoen moet verlaten, heeft Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer keer op keer ontkend dat het team een plek voor hem heeft.

Gevraagd door Motorsport.com op vrijdag in Oostenrijk over de contractsituatie zei hij: “Zoals ik eerder heb aangegeven is het vleiend dat iedereen zegt dat een viervoudig wereldkampioen naar ons team wil komen, maar misschien komt dat ook doordat de auto nu iets sneller is. Je hebt helemaal gelijk, we hebben langlopende contracten met beide rijders, dus het zou alleen maar logisch zijn dat wij geen plek hebben.”

Van Perez werd altijd gedacht dat hij stevig op zijn plek zat, omdat hij met gerechtelijke stappen het faillissementsproces in gang zette waardoor Stroll het toenmalige Force India zou overnemen. Ook heeft Stroll een goede band met Julian Jakobi, de manager van de Mexicaan, die al twee decennia teruggaat. Bronnen beweren echter dat het contract van Perez mogelijk een ontsnappingsclausule hebben, waardoor het team de verandering eerder kan doorvoeren. Interessant genoeg hintte Red Bull-teambaas Christian Horner afgelopen weekend dat er zo’n mogelijkheid was.

“Ik denk dat hij een aantal mogelijkheden heeft. Ik neem aan dat het Racing Point is, of het is een jaar langs de zijlijn en opnieuw evalueren wat je opties zijn”, vertelde hij aan Sky F1. “Ik denk niet dat Lance ontslagen gaat worden! Natuurlijk zijn contracten van coureurs met teams geheim, je weet nooit wat erin staat, alleen het Contract Recognition Board heeft daar volledig inzicht in. Ik weet zeker dat ze opties of breekpunten hebben, of wat dan ook. Maar dat is niet onze zaak.”

Stroll heeft mogelijk besloten dat de kans om Vettel te nemen te goed is om te laten liggen, zeker vanwege de naamsverandering van het team naar Aston Martin en de wederopbouw van de noodlijdende sportwagenfabrikant. Vettel zou ook goed vallen bij Mercedes, de leverancier van krachtbronnen en versnellingsbakken van het team. Het DNA van de twee bedrijven blijven zich mengen: Toto Wolff kocht recent aandelen in Aston Martin, en voormalig AMG-topman Tobias Moers wordt er de nieuwe baas. Een ander interessant aspect is dat Vettel bij Aston Martin binnen het kamp van Mercedes zou komen en daardoor mogelijk beschikbaar is om naar Brackley te verkassen als er een stoeltje vrijkomt.

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper