Russell verrast door gebrek snelheid Williams tijdens races

De Britse coureur kwalificeerde zich op een nat circuit op de twaalfde positie voor de GP van Stiermarken, zijn beste kwalificatieresultaat in de Formule 1. Hij vertrok uiteindelijk vanaf P11 vanwege een gridstraf voor Charles Leclerc. Maar nadat hij in duel met Kevin Magnussen in bocht 6 door de grindbak moest – wat hij accepteerde als een ‘complete rijdersfout’ – viel George Russell terug tot de laatste plaats. Uiteindelijk zat er met twee ronden achterstand niet meer in dan de zestiende plaats, een plekje voor teamgenoot Nicholas Latifi. Na de race vertelde Russell dat hij ook zonder die fout in de openingsronde waarschijnlijk op die positie was geëindigd.

“Dat was compleet mijn fout. Van mijn kant was het niet goed genoeg, maar desalniettemin was het vanaf dat moment een heel moeilijke race met het enorme gebrek aan snelheid in vergelijking met onze kwalificatiesnelheid”, zei Russell. “We begonnen aan het weekend met de verwachting dat we het lastiger zouden hebben in de kwalificatie en naar verhouding een betere racepace zouden hebben. Dat zagen we tijdens de tests, en ook op de vrijdag voor de eerste Oostenrijkse ronde. Toch waren beide races en beide kwalificaties compleet het tegenovergestelde. We hadden goede snelheid in de kwalificatie en eerlijk gezegd hadden we het lastig in de race.”

De Williams FW43 is volgens Russell een ‘relatief snelle’ auto in vrije lucht, maar voelt de bolide “vanuit aerodynamisch perspectief heel gevoelig. We leren nog steeds over de auto, maar dat geldt ook voor de andere teams. Ik hoop dat onze aerodynamische afdeling snel begrip heeft van wat de problemen zijn en dat ze ook wat kleine veranderingen doorvoeren, simpelweg om ons een iets stabieler platform te geven zodra wij andere auto’s volgen”, legde hij uit.

Dit weekend krijgt Russell een nieuwe kans om zijn Williams-bolide naar het tweede deel van de kwalificatie te helpen en dat vormt dan ook de doelstelling van de Brit. “Op papier zou ik zeggen dat Hongarije iets beter bij onze auto past dan de Red Bull Ring, en dat is positief. We hebben nog steeds een auto die behoorlijk wat luchtweerstand heeft, maar in Hongarije maken de luchtweerstand en de krachtbron geen enorm verschil.”

Met medewerking van James Newbold