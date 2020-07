Weerbericht: Regen tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije?

We vroegen onze weerpartner Weerplaza.nl naar de verwachtingen voor de komende dagen in Boedapest: “Het is op dit moment net zoals in Nederland vrij wisselend zomerweer in Hongarije. Het ene moment is het droog en zijn er flinke perioden met zon en het andere moment valt een aantal buien. Aanstaande vrijdag, wanneer de eerste twee vrije trainingen worden verreden, trekt een neerslaggebied van west naar oost over Hongarije. Vooral in de ochtend is het nat. In de middag klaart het wat op, maar kan er een enkele bui vallen. Het wordt in de regen niet warmer dan een graad of 18, wanneer de zon doorbreekt wordt het 20 of 21 graden.”

Op een spectaculaire natte kwalificatie, zoals tijdens de Grand Prix van Stiermarken het geval was, lijken we niet te hoeven rekenen: “Zaterdag is het een flink stuk warmer. De zon schijnt volop tussen de stapelwolken door en het wordt 25 of 26 graden. Toch kan een enkele stapelwolk in de middag uitgroeien tot een regen- of onweersbui. De kans is wel vrij klein, maar we kunnen het niet uitsluiten.”

Weersverwachting F1 Grand Prix van Hongarije

Volgens de huidige verwachtingen kan de Hongaarse Formule 1-race een regenrace worden: “Zondag lijkt de kans op een regen- of onweersbui veel groter dan tijdens de kwalificatie. De dag start in Hongarije vrij zonnig, maar gedurende de dag worden de stapelwolken steeds groter en plaatselijk groeien ze uit tot stevige regen- en onweersbuien. De buien zijn dus plaatselijk, waardoor het voor nu moeilijk is in te schatten waar en hoeveel neerslag er gaat vallen. Het kan dus wel eens een race worden met wisselende condities. De temperatuur stijgt naar 25 tot 27 graden, maar tijdens een bui is het beduidend frisser.”