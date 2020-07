Racing Point “sneller dan wij leuk vinden”, zegt Ricciardo

Tijdens de GP van Stiermarken moest Daniel Ricciardo het gevecht aangaan met Racing Point-coureurs Lance Stroll en Sergio Perez, die zich achter de Australiër kwalificeerden maar uiteindelijk net voor hem eindigden. Perez boekte enorm veel progressie vanaf startplek 17, en hij verraste concurrerende teams met hoe lang hij door kon rijden op de zachte band, terwijl hij zijn snelheid vasthield. Na de race diende Renault een protest in omtrent de legaliteit van de brake ducts van de RP20, die geaccepteerd werd door de stewards en op een later moment behandeld wordt.

Voordat het protest officieel werd gemaakt vertelde Ricciardo dat hij verrast werd door de snelheid van de Racing Points. “De racepace van Perez was serieus goed. Toen het team mij vertelde dat Perez achter mij zat, dacht ik ‘ik dacht dat wij een goede race hadden’. Maar hij startte verder naar achteren en hij kwam eraan”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Ze zijn snel. Ik bedoel, ze zijn sneller dan wij hadden willen zien. Maar kijkend naar de onboard van zijn ronde in de tweede vrije training, dan ligt de auto geweldig op de weg. Ik wil niets wegnemen bij Perez, want hij is een heel goede coureur. Maar die auto werkt op dit moment gewoon heel goed. Dus zij [Racing Point] maken het ons niet makkelijk.”

Esteban Ocon, die uitviel met een probleem met de koeling, was het eens met zijn teamgenoot. “Op dit moment lijken we absoluut snelheid te missen ten opzichte van Racing Point”, zei de Fransman. “Dat is duidelijk. Zij hebben op dit moment de overhand. Wij lijken in gevecht te zijn met McLaren. Ik denk dat wij goede snelheid hebben, we kunnen tegen McLaren strijden, dat is waar ik denk dat we qua racepace staan. We waren nog steeds op weg naar een goed resultaat, dus ik maak me geen zorgen dat Racing Point zo lang kon rijden op de zachte banden. Wat betreft het sparen van banden staan we er niet slecht voor, we komen alleen een klein beetje snelheid tekort tegen deze roze machines.”