Schumacher blij met vriendschap Vettel: “Ik krijg veel advies”

Sebastian Vettel kreeg in zijn jonge jaren veel advies van zijn idool Michael Schumacher, maar een dik decennium later zijn de rollen omgedraaid: deze keer is het Vettel die de zoon van de zevenvoudig wereldkampioen van de nodige tips en adviezen kan voorzien. Beide landgenoten trekken veel met elkaar op, waar Mick Schumacher maar wat blij mee is.

“Hij heeft me al veel advies gegeven, maar een hoop van die adviezen hou ik voor mezelf. Uiteindelijk is het namelijk toch gewoon een competitie”, vertelt Schumacher onder andere aan Motorsport.com. “Ik heb veel respect voor hem. Ik denk dat we onze band wel een vriendschap kunnen noemen, wat voor mij natuurlijk erg fijn is. Hij heeft zoveel ervaring en er zijn zoveel dingen die ik van hem kan leren.”

Hoewel Schumacher dus niet alle ontvangen tips wil verklappen, deelt hij wel het grootste advies wat hij van de Aston Martin-coureur heeft gekregen: “Het grootste advies dat hij me heeft gegeven is om nooit te vergeten waarom ik hier ben. Dat is omdat we houden van de sport. Zodra je dat gevoel verliest, zit je hier op de verkeerde plek. Ik geniet dus van het leven, want ik doe het mooiste wat er is in de wereld. Het is geweldig dat ik iemand als hem erbij heb die me zo nu en dan wat advies kan geven.”

Goede band met het team

Naast het advies van Vettel wordt Schumacher ook geholpen door zijn eigen team. Hoewel het geen gemakkelijk seizoen is voor Haas, hangt er volgens de 22-jarige Schumacher een goede sfeer binnen het team. “Die omgeving helpt me enorm”, vervolgt Schumacher. “Natuurlijk vormt het team een enorm deel van mijn ontwikkeling, maar het vormt ook een belangrijk deel van mijn vertrouwen. Dat vertrouwen haal ik uit het team, wat zij me geven. Zij hebben veel vertrouwen in ons als coureurs en andersom heb ik ook veel vertrouwen in het team. Die band ontwikkelt zich op dit moment enorm en dat gaat aan het einde van de dag het verschil maken in de tijdenlijsten. Als je een sterke band hebt met je team weet je altijd net dat extra beetje rondetijd te vinden. Daar werken we dus elke dag aan, elke keer als we elkaar zien, maar ook op dagen dat we elkaar niet zien. Achter de schermen hebben we bijvoorbeeld ook een hoop meetings met mensen die je waarschijnlijk nooit ziet, maar ze zijn er wel en het werk gaat elke dag door. Voor de toekomst valt daar dus nog een hoop winst te behalen, daar kunnen we onze kracht uit putten.”