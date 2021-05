F1 wil garanderen dat sprintraces niet onduidelijk zijn voor fans

De Grand Prix van Groot-Brittannië gaat de boeken in als de eerste Formule 1-race waarbij op zaterdag een sprintrace wordt gehouden. In april kondigde de F1 een proef met die zogenaamde sprintkwalificaties aan. Daarbij wordt op zaterdagmiddag een korte race over een afstand van 100 kilometer verreden om de grid voor zondag te bepalen. De reguliere kwalificatie verschuift hierbij naar de vrijdagavond. Voor zowel de fans als de sport zelf is dat een geheel nieuwe opzet en dus valt er het nodige te leren. Om de kijkers daarbij te helpen, probeert de F1 volgens technisch consultant Rob Smedley verschillende scenario’s in de sprintraces te voorspellen.

“We bespreken wat wij denken dat de waarschijnlijke uitkomsten en scenario’s zijn gedurende het weekend. We proberen het spel natuurlijk voor te zijn. Als je erover nadenkt, dan is het de eerste keer dat we op gelijke voet staan met de teams, omdat we in hetzelfde tempo gaan leren. Dat is best leuk, maar je moet het ook over kunnen brengen”, erkent Smedley, voormalig engineer van Ferrari en Williams, in gesprek met Motorsport.com. Het belang van een goede beeldvoering mag niet onderschat worden. “De sprintkwalificatie en de opzet van het weekend kunnen alleen een succes worden als we de fans op de hoogte kunnen houden van wat er gebeurt. Als het allemaal een beetje wazig is en je tot het einde niet echt weet wat er gebeurt, denk ik dat we een deel van het voordeel van de sprintkwalificatie gaan verliezen.”

Graphics AWS moeten F1 helpen

Om de informatie goed over te brengen op de fans, werkt de F1 al enige tijd samen met Amazon Web Services. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren diverse tv-graphics ontworpen en hoopt er eind 2021 maar liefst achttien aan te kunnen bieden. Ook voor de sprintkwalificaties wil de Formule 1 de informatie via de graphics van AWS overbrengen naar de fans. Op die manier hoopt de sport volgens Smedley dat de kijkers beter gaan begrijpen wat de belangrijke elementen van de sprintraces zijn en wat de plek ervan binnen het format is.

“Ross [Brawn] is tegen iedereen heel duidelijk geweest hoe we moeten proberen deze kans te maximaliseren. Dus we gaan opnieuw met AWS doornemen wat we kunnen doen en wat we echt nodig hebben”, aldus Smedley. “Wat zijn de belangrijke onderdelen van de sprintkwalificatie zelf? Wat is het belangrijke deel van de eigenlijke kwalificatie? Hoe wordt dat allemaal verweven in de race van zondagmiddag? Dat soort dingen. Daar zitten nogal wat interessante aspecten aan. Die nemen we nu door en we zorgen ervoor dat we met zowel de verhalen als de graphics klaar zijn voor Silverstone.”

De proef met zaterdagse sprintraces staat in 2021 gepland voor drie races. Het is zeker dat de eerste sprintkwalificatie plaatsvindt tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone, de plannen voor de Italiaanse en Braziliaanse Grands Prix moeten nog afgerond worden.