Officieel: Formule 1 organiseert drie sprintraces in 2021

Het organiseren van sprintraces is al lange tijd onderwerp van gesprek. Zo is er vorig jaar gesproken over sprintraces met een omgekeerde startopstelling. Mercedes bleek bij monde van Toto Wolff echter pertinent tegen. Het plan ging van tafel, al voegde Liberty Media meteen toe wel naar alternatieven te kijken. De Amerikaanse eigenaren van de sport willen het format interessanter maken om fans meer spektakel te bieden en een jongere doelgroep te trekken.

Het heeft geleid tot een akkoord over 'gewone' sprintraces zonder omgekeerde startopstelling. De reguliere kwalificatie verschuift hierdoor naar vrijdag. Die kwalificatie bepaalt de grid voor de sprintrace van zaterdag. De sprintrace wordt verreden over ongeveer honderd kilometer, waarbij de eerste drie coureurs WK-punten verdienen. De uitslag van de sprintrace is leidend voor de echte Grand Prix van zondag. Die race blijft de hoofdattractie van het weekend. In het akkoord staat dat drie locaties dit jaar zo'n sprintrace krijgen: twee Europese races en één non-Europees raceweekend. Silverstone en Monza zijn de locaties binnen Europa, Brazilië is de beoogde bestemming buiten Europa - al is dat laatste nog onder voorbehoud.

Neuzen dezelfde kant op na financieel voorstel

Het proces richting dit akkoord valt met recht slepend te noemen. Zo was in een eerder stadium niet iedereen voor het plan en ging het in de voorbije weken vooral over de financiële dekking. Zo bleek er tijdens een vergadering van de Formula One Commission in maart wel een zogenaamde 'supermeerderheid' - dat wil zeggen 28 van de 30 stemmen - voor sprintraces, maar wilden teams financiële compensatie zien voor de extra races en voor eventuele schade.

Ook die horde is inmiddels genomen. Zo krijgen teams 500.000 dollar aan compensatie voor de drie sprintraces en wordt het budgetplafond aan de uitgavenkant met hetzelfde bedrag verhoogd. Teams die tijdens een sprintrace met forse schade te maken krijgen, kunnen rekenen op extra compensatie, zodat er onder de streep geen enkel team onevenredig hard wordt geraakt. Het bleek voldoende om de zorgen weg te nemen, waarna alleen de details nog moesten worden uitgewerkt. Dat is inmiddels ook gebeurd, met witte rook tot gevolg. Deze week heeft de Formula One Commission - met daarin alle teams - unaniem voor het plan gestemd. Het World Motor Sport Council moet het besluit nog wel ratificeren, maar dat is slechts een formaliteit.

Cachet van zondagse race mag niet verloren gaan

Wel hebben de teambazen aangegeven dat het een experiment moet zijn. Zo heeft Guenther Steiner namens Haas al laten weten dat de Formule 1 niet bang moet zijn om na 2021 te stoppen met sprintraces als de opzet niet blijkt te werken. Zo zou een extra race op zaterdag onder meer glans van de echte Grand Prix op zondag kunnen halen. Sportief F1-directeur Ross Brawn is daar echter niet bang voor. "Op deze manier willen we het hele weekend gewoon zo goed mogelijk invullen en fans iets meer bieden. Daarbij willen we de aantrekkingskracht van de echte Grand Prix zelf ook dolgraag behouden."