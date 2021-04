Webber voorspelt vuurwerk tussen “gladiatoren” Verstappen en Hamilton

Webber reed zelf van 2002 tot en met 2013 in de Formule 1 en heeft genoten van de eerste twee races, waarin hij vooral Lewis Hamilton boven zijn eigen materiaal zag uitstijgen. “Ik denk dat Lewis Mercedes een beetje op sleeptouw heeft genomen in de eerste twee races”, vertelt Webber in gesprek met het Spaanse Marca. “De auto is niet gemakkelijk om te besturen, verre van zelfs, maar Lewis heeft er goede resultaten mee behaald en hij gaat zelfs aan de leiding in het kampioenschap. Maar hij heeft dit jaar in Max Verstappen een lastige tegenstander.”

"We zijn allemaal fan van de stijl van Max"

Webber, die zelf zeven seizoenen heeft gereden voor Red Bull, is fan van Verstappen, en verwacht dat het dit jaar op de baan nog wel een keer zal knallen tussen de Limburger en Hamilton: “We zijn allemaal fan van de stijl van Max. Het is ontzettend spectaculair om hem te zien racen, dat is precies wat we van een Formule 1-coureur vragen. Het zijn twee gladiatoren en dat heeft deze sport nodig, een intense rivaliteit. Het hoogtepunt zal nog komen wanneer er tussen die twee vuurwerk zal ontstaan, daar ben ik zeker van. Nu kunnen ze goed met elkaar overweg en hebben ze veel respect voor elkaar, maar of dat het hele seizoen zo blijft…”

Als het op een felle titelstrijd aankomt is Webber vooral onder de indruk van Hamilton, maar de Australiër denkt tegelijkertijd ook dat Verstappen het goede team achter zich heeft staan: “Hamilton is een echte vechter die het twaalf ronden lang volhoudt”, vergelijkt Webber de titelstrijd met het boksen. “Hij ligt altijd op de loer en tegen hem moet je altijd bereid zijn om tot het gaatje te gaan. In Milton Keynes kunnen Red Bull en Honda de strijd aan, maar ze weten wel dat ze een lastige strijd te wachten staat.”

Aan de voorbereiding zal het in ieder geval niet liggen denkt Webber: "Ze zijn nog nooit zo goed voorbereid geweest. Ze weten dat er nu een geweldige kans ligt, dat ze heel secuur moeten zijn en altijd bereid moeten zijn om te vechten, want Lewis zal je geen tweede kans geven. Red Bull heeft er de juiste man voor in de cockpit zitten.”

Verstappen klaar voor titelstrijd?

Op de vraag of Verstappen bestand is tegen de druk van een titelgevecht antwoordt Webber: “Het is een kwestie van volwassenheid, maar zo is het met alles in het leven. De eerste keer is iets altijd een uitdaging. Het klopt dat Lewis degene met meer ervaring is als Max aan het einde van het seizoen nog steeds met hem kan vechten om het kampioenschap. Max heeft nog nooit in die positie gezeten, maar hij zal wel weten hoe hij er mee om moet gaan, daar heb ik alle vertrouwen in. Hij heeft een hoop vertrouwen in zichzelf en ik denk niet dat hij zelf veel druk zal voelen als hij aan kop gaat in het kampioenschap, maar je moet afwachten hoe het gaat. Hij heeft een sterke persoonlijkheid. We hebben hem al eens zien imploderen. Volgens mij heeft hij op dat vlak veel bijgeleerd, maar het blijft afwachten of het niet opnieuw explodeert.”

