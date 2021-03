F1: Sprintrace tast aantrekkingskracht echte Grand Prix niet aan

De Formule 1-eigenaren van Liberty Media willen dolgraag experimenteren met andere weekendformats in de koningsklasse. Vorig jaar stak Mercedes stokje nog voor de zogenaamde 'reversed grid races', maar in 2021 lijkt een andere voorstel wel een serieuze kans te krijgen. Zo zijn alle teams inmiddels bereid om in 2021 drie zaterdagse sprintraces te houden. De details worden dit weekend vastgesteld, al lijkt er achter de schermen ruim voldoende draagvlak.

Aantrekkingskracht van zondagse race gaat niet verloren

Het idee is dat de reguliere kwalificatie op vrijdag plaatsvindt en dat die sessie dan de startopstelling voor de sprintrace bepaalt. Het resultaat van die sprintrace - waarin ook punten te verdienen zijn - is dan weer leidend voor de gridposities op zondag. Het kan televisiekijkers extra spektakel bieden, al bestaan er ook zorgen. Want haalt een extra race op zaterdag geen cachet van het hoofdnummer op zondagmiddag? "We willen het hele weekend op een goede manier invullen. Daarbij willen we natuurlijk de aantrekkingskracht van de echte Grand Prix behouden", zo legt Brawn tijdens de tweede testdag in Bahrein uit.

"We willen nog steeds dat de uiteindelijke Grand Prix gewonnen wordt door de sterkste deelnemer en dat hij het raceweekend ook echt als grote winnaar kan afsluiten. Maar tegelijkertijd willen we de fans iets meer bieden. We willen hen iets geven om op vrijdag al naar uit te kijken en natuurlijk ook iets interessants op zaterdag", vervolgt de sportief directeur van de Formule 1. "Dit betekent dat we de normale kwalificatie op vrijdag hebben. Daarin kwalificeren de coureurs zich voor de nieuwe sprintkwalificatie", duidt Brawn gewoon op de sprintrace. "In die sprintkwalificatie draait het om de startplaatsen voor de echte race op zondag."

F1 wil plan testen, kan bij mislukking ook weer de prullenbak in

Het moet de kijkcijfers - ook zeker op vrijdag - opkrikken. "We bieden mensen een veel voller weekend. Juist daar willen we graag mee experimenteren. We willen het gewoon proberen bij drie races in 2021. Als het niet werkt, dan laten we het plan schieten en gaan we opnieuw nadenken." Inmiddels is bekend dat één van die drie experimentele weekenden moet plaatsvinden op Silverstone. "Ik ben in ieder geval erg te spreken over dit plan. Je moet naar het hele weekend kijken en dan zijn er veel redenen om dit eens te doen", sluit Brawn af.