Wolff nog steeds tegen reverse grid: 'F1 is geen realityshow'

De Formule 1 probeerde eerder dit jaar al gebruik te maken van het aparte coronaseizoen door te experimenteren met reverse grid sprintraces, die op zaterdag de kwalificatie zouden vervangen. Daar was echter de unanieme goedkeuring van alle teams voor nodig en Mercedes ging dwarsliggen.

Door een verandering in de manier waarop de sport wordt bestuurd is daar voor 2021 echter geen unanimiteit meer voor nodig. De Formule 1 wil reserve grid races opnieuw bekijken, zeker na de stuntzege van Pierre Gasly en AlphaTauri in Monza, die er kwam na een race waarin de volgorde door een Safety Car en rode vlag door elkaar werd geschud. Zelfs als Mercedes dwars blijft liggen, zouden reverse grid races er in 2021 kunnen komen, maar Mercedes-chef Toto Wolff is nog steeds geen voorstander van het idee. "Ik denk niet dat we met het format moeten beginnen rotzooien", aldus Wolff. "We hebben in andere kampioenschappen al kunnen zien [dat dat niet wenselijk is], de playoffs in de NASCAR bijvoorbeeld."

Wolff niet tegen reverse grid om positie Mercedes te beschermen



"Dat zeg ik niet omdat ik bij Mercedes ben. Integendeel. Ik hou van onvoorspelbaarheid. We zullen races krijgen die heel anders zullen zijn dan op Monza. Niemand wil een winnaar die vooraan is gestart op een omgekeerde startgrid omdat het onmogelijk is om in te halen, puur omdat we vinden dat de volgorde een keer anders moet zijn. Dit is een meritocratie waarin de beste man en machine wint, dit is niet de WWE waarin de uitkomst willekeurig is. Als je een willekeurige uitslag wil, dan moeten we er maar een show van maken. Maar het DNA is dat de F1 in de eerste plaats een sport is en daarna pas entertainment. Het is geen realityshow."

Onder het nieuwe Concorde-akkoord is er dus geen unanimiteit meer nodig voor dergelijke veranderingen aan het format. Vanaf 2021 is er enkel een grote meerderheid nodig: acht F1-teams plus de FIA en F1. Sportief directeur Ross Brawn stelde eerder deze week dat de F1 "verschillende formats zal blijven evalueren om de show te verbeteren, maar dat het DNA van de sport intact moet blijven." Als omgekeerde startgrids worden geïntroduceerd, dan zou dat slechts op een handvol circuits gebeuren.

