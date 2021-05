Latifi vergeet rietje in te doen: “Was een beetje uitgedroogd”

Nicholas Latifi was tijdens de wedstrijd, waarin hij als vijftiende over de eindstreep kwam, zo gefocust op het rijden dat hij er helemaal geen erg in had dat hij geen vocht tot zich kreeg. “Ik heb één fout gemaakt en die maakte ik al voor de race”, deelde de Canadees mee. “Ik was vergeten om de drinkslang in mijn mond te doen! Ik realiseerde het me pas na afloop, dus het was prima, maar ik had wel zoiets van: ‘Ja, ik ben nu wel een beetje dorstig!’”

Gevraagd hoe lastig het is om een hele race te rijden zonder te kunnen drinken: “Het is zeker niet ideaal. Ik was na afloop waarschijnlijk wel een beetje uitgedroogd. Je krijgt als coureur op deze baan niet echt rust tijdens een ronde. Zelfs op de rechte stukken ben je aan het sturen. De extra energie die je daaraan kwijt bent, maakt dat het hard werken is. Het was bovendien mijn eerste keer hier, dus het was voor mij waarschijnlijk ook nog wel iets zwaarder dan voor iemand als Lewis Hamilton of Kimi Raikkonen, die hier al heel wat races hebben gereden. Maar het was prima verder. Zoals ik al zei, merkte ik het pas toen ik al uit de auto was. Ik had een beetje een droge mond en toen besefte ik: ‘Oh, de drinkslang zit niet in mijn mond!’”

Latifi liet verder weten dat hij ‘relatief tevreden’ was over zijn race. “Ik denk dat dit het maximaal haalbare was. Ik wist bij de start voor Yuki [Tsunoda] te komen, wat geweldig was. Ik kon vervolgens George [Russell] redelijk goed onder druk zetten en wist een stuk langer door te rijden dan hij, door goed voor de banden te zorgen”, aldus de Williams-coureur, die uiteindelijk achter teamgenoot Russell finishte maar wel voor de AlphaTauri aan de finish kwam.