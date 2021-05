Mercedes onthulde vorige week dat Grosjean op 27 juni tijdens de Franse GP een demonstratie zou gaan doen met de W10 uit 2019 en vervolgens twee dagen later een echte test. Die demo voor eigen publiek gaat door het schrappen van de Turkse Grand Prix en het met een week vervroegen van de race op Paul Ricard niet door. Maar de test op dinsdag 29 juni blijft wel staan, zo wordt van alle kanten verzekerd. Die test – eveneens op Paul Ricard – wordt de eerste rit voor Grosjean in een F1-wagen sinds zijn afschuwelijke crash tijdens de Grand Prix van Bahrein. Wolff was er na die crash vlot bij om Grosjean een test te beloven, recent vloog Grosjean al naar Brackley om een zitje te passen.

“Hij was heel blij, hij genoot ervan”, verklaarde Wolff over het bezoek van Grosjean aan Brackley. “We hebben er ook van genoten. Om iemand met zoveel F1-ervaring met een lach op zijn gezicht te zien en dan feedback te geven over de zaken die hem opvielen, hij genoot ervan. Hij vertelde me: ‘Nu begrijp ik het, nu ik hier ben’. Dat is voor ons allemaal mooi om te horen. Het maakt ons trots dat hij nu met zijn geblesseerde hand een zitje gepast heeft bij Mercedes. Het wordt heel speciaal om hem in Frankrijk te zien, voor het eigen publiek. Roman en Mercedes doen wat rondjes, hij doet nog een testdag. Dat is iets waar we trots op kunnen zijn.”

Voor dit seizoen tekende Grosjean een contract bij Dale Coyne Racing in IndyCar. Hij rijdt de wedstrijden op normale en stratencircuits. De Fransman noemt zijn activiteiten met Mercedes ‘een kers op de taart’. “Mijn hoofdstuk in de Formule 1 is voorbij en veel mensen dachten dat het voor mij lastig was om toe te kijken. Daar stuurden ze me berichten over”, zei Grosjean in de Beyond the Grid podcast. “En het voelde prima. Ik geniet van het toekijken, het is een mooi duel tussen Max en Lewis. Wie gaat winnen? Het is lastig te zeggen, maar het is mooi om te zien. Dat geldt ook voor het duel in de middenmoot. Ik heb helemaal geen aparte gevoelens, het voelt alsof mijn hoofdstuk wel afgesloten is. Natuurlijk is het fantastisch om nog een dag plezier te maken in de wagen van Mercedes, dat is geweldig. Bahrein was een dramatische dag, maar achteraf gezien ook een van de meest positieve ervaringen in m’n leven.”