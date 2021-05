Analyse: Mercedes en Red Bull moeten zich niet blindstaren op 2021

Het woord 'titanenstrijd' is in de voorbije weken al vaker gebruikt dan in heel 2020. Het vat prima samen wat het publiek krijgt voorgeschoteld: een directe strijd tussen de alleenheerser van de voorbije jaren en het talent dat als troonopvolger wordt aangeduid. Naast Hamilton versus Verstappen is dit logischerwijs ook de strijd van Mercedes tegen Red Bull. Een duel dat op 'marginal gains' zal worden beslist, om de woorden van Christian Horner aan te halen.

Eén van de doorslaggevende factoren hangt in dit duel nauw samen met volgend jaar. Dan gaat het technische reglement van de Formule 1 ingrijpend of zeg maar gerust volledig op de schop. Zo wordt het fundament van de auto's anders en keert het grondeffect terug als voornaamste manier om downforce te genereren. Het maakt dat alle teams nu al massaal terug naar de tekentafel moeten en dat ze zowat bij nul moeten beginnen. Het woordje 'zowat' duidt op het motorische reglement dat wel intact blijft en vanaf de eerste race van 2022 wordt bevroren.

Duivels dilemma met budgetplafond als extra factor

De omwenteling van 2022 biedt kansen aan teams die nu lelijk achter de muziek aanhobbelen. Zo heeft Haas de tokens voor 2021 niet eens ingezet en heeft de nieuwe Williams-leiding ook alles op volgend jaar gezet. Deze teams willen dolgraag aan de malaise van het heden ontsnappen en zien kansen. Zij hebben veel te winnen, maar het omgekeerde is ook waar: formaties die nu wekelijks de bokalen mee naar huis nemen, hebben juist veel te verliezen. Des te meer doordat het technische reglement van 2022 de basis vormt voor de jaren daarna en het cruciaal is om een vliegende start te maken. Het maakt dat Formule 1-teams dit jaar een bijzonder lastige puzzel moeten leggen: hoe verdelen we de financiën en de beschikbare mankracht tussen het doorontwikkelen van de 2021-auto en de bolide voor volgend jaar?

Een blik op het recente verleden leert dat het voor titelkandidaten al vaker een lastige keuze is gebleken. Zo vochten Ferrari en McLaren in 2008 keihard om de wereldtitel, met Felipe Massa als de kampioen van één minuut, en betaalden ze daar later een prijs voor. Niet geheel toevallig worstelden beide teams in 2009 onder het nieuwe reglement. En dan te bedenken dat toen financieel nog alles mocht. Anno 2021 groeien de bomen niet meer tot in de hemel en is het nog lastiger geworden. Zo is het geld dat teams mogen spenderen beperkt tot een bovengrens van 145 miljoen dollar. F1 is een spel van schaarste geworden en dat betekent concreet: iedere euro die in 2021-auto wordt gestopt, kan niet naar de volledig nieuwe bolide van volgend jaar gaan. Bijkomend aspect is dat er een 'aero handicap system' van kracht is, waardoor topteams minder tijd in de windtunnel mogen doorbrengen dan teams die momenteel achteraan rijden. Eveneens een aanzienlijk nadeel bij het ontwikkelen van een nieuwe auto.

Lastig rekensommetje met onvoorziene kosten bij Mercedes

Het levert bij ieder team één hamvraag op: hoeveel middelen zetten we op dit jaar en hoeveel zijn we bereid om op te offeren voor volgend jaar? Voor Haas en Williams is de beantwoording makkelijk: alle ballen op 2022. Maar teams die dit jaar nog ergens voor vechten, hebben het lastiger. Dat geldt voor de kanshebbers op P3 bij de constructeurs, maar nog veel meer voor de titelkandidaten. Het is niet voor niets dat Helmut Marko al heeft aangegeven dat 2021 'achter de schermen het moeilijkste jaar sinds de oprichting van Red Bull Racing' wordt. Dat klinkt vreemd, aangezien Red Bull eindelijk weer een auto voor de titelstrijd heeft, maar zo gek is het niet. De moeilijkheidsgraad zit namelijk in de bovenstaande beperkingen en de spagaat tussen 2021 en 2022: "We moeten beide dingen eigenlijk tegelijk doen, maar dat is bijzonder lastig. Het zal een huzarenstukje worden om beide projecten succesvol te maken", aldus Marko.

Hier komt bij dat alle details roet in het eten kunnen gooien. Zo liet Toto Wolff na de crash van Valtteri Bottas en George Russell in Imola weten dat die rekening meteen effect heeft op het aantal updates in 2021. "Onze wagen is afgeschreven. In een situatie waarin we met het budgetplafond te maken hebben, heeft dit invloed op wat we laten in het jaar aan updates kunnen brengen." Simpel gezegd: Mercedes heeft vooraf een financiële verdeling tussen 2021 en 2022 gemaakt en al het geld dat opgaat aan crashes, kan niet in de doorontwikkeling worden gestopt. "Onze coureurs hebben de afgelopen jaren weinig schade gereden, maar de rekening van die crash in Imola is behoorlijk fors", vult Andrew Shovlin aan. "Het geld moet toch ergens vandaan komen onder het budgetplafond. Als het een groot probleem is zoals deze crash, dan heeft dat invloed op het budget dat je gereserveerd hebt voor de doorontwikkeling."

Marko wil het spel hard spelen: Volle bak voor wereldtitel in 2021

Onvoorziene omstandigheden maken de legpuzzel dus extra lastig, maar los daarvan belooft 2021 achter de schermen een interessant pokerspel te worden. Welk team durft de auto van dit jaar het langst door te ontwikkelen en welk team kiest eieren voor z'n geld door eerder over te schakelen op 2022? Grote keuzes met verstrekkende gevolgen, zo weet ook Marko. "We hebben nog negentien te gaan en willen daarin alles geven. Maar het probleem zal rond de zomerstop toch ontstaan. Dan zouden we qua ontwikkeling eigenlijk alles op 2022 moeten zetten, maar ja, het punt is: als het zo dicht bij elkaar zit, dan geloof ik niet dat Mercedes en wijzelf de doorontwikkeling [van de 2021-auto] zomaar opgeven. Dat doen wij zeker niet."

Dat laatste geeft treffend aan hoe Marko nu in de wedstrijd zit. Hij heeft niet onder stoelen of banken gestoken van Verstappen de jongste wereldkampioen ooit te willen maken. Dat is niet gelukt, maar nu de kans op een titelstrijd zich alsnog voordoet, wil Marko die met beide handen aangrijpen. Volkomen logisch en ook terecht, maar zo'n aanpak blijft niet zonder risico. Zo is succes in het heden leuk, maar toch een stuk minder leuk als het op de blaren zitten in 2022 betekent. Beide aspecten goed voor elkaar krijgen is het ultieme scenario, maar dat is zoals Marko zelf al aangaf verdraaid moeilijk. Dit F1-seizoen wordt een balanceeract en juist dat maakt dat de titelstrijd van 2021 een extra dimensie krijgt: het is niet alleen Hamilton tegen Verstappen op de baan, maar ook een pokerspel achter de schermen. Wie durft het langst door te ontwikkelen en welke prijs wordt daar in 2022 voor betaald? Als het aan Marko ligt, gaat Red Bull in ieder geval all-in met de kaarten die het momenteel in handen heeft, maar dat is link: Mercedes en Red Bull mogen zich immers niet blindstaren op dit seizoen.

