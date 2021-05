GP Turkije afgelast, ook dit jaar twee F1-races in Oostenrijk

De Formule 1 heeft nog altijd veel last van het coronavirus. Nadat er eerder een streep was gegaan door de races in Australië en China en er met Portimao en Imola twee vervangende evenementen aan het schema waren toegevoegd, verdween een paar weken geleden ook de Grand Prix van Canada van de kalender.

De koningsklasse van de autosport was daarna van plan om in het weekend van Montreal terug te keren naar Turkije, dat vorig jaar voor het eerst sinds 2011 weer gastheer was van een Grand Prix. Maar doordat dat Turkije onlangs door Groot-Brittannië op de lijst met rode landen is geplaatst, behoort een race op Istanbul Park niet langer tot de mogelijkheden.

Om het aantal races in 2021 toch op peil te houden, heeft de Formule 1 er nu voor gekozen om net als vorig jaar twee races in Oostenrijk te organiseren. Om dit mogelijk te maken wordt de Grand Prix van Frankrijk een week naar voren gehaald. De race op Paul Ricard wordt nu op 20 juni verreden. Hierdoor kan er op 27 juni en 4 juli op de Red Bull Ring worden geracet.

"We keken er allemaal erg naar uit om weer in Turkije te racen, maar door de huidige reisbeperkingen gaat het ons niet lukken om daar in juni naartoe te gaan", laat Formule 1-baas Stefano Domenicali weten. "De Formule 1 heeft echter weer laten zien snel te kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen en oplossingen te kunnen vinden. Het doet ons namelijk goed aan te kunnen kondigen dat we een double-header in Oostenrijk zullen hebben, waardoor het seizoen uit 23 races blijft bestaan."

"Ik wil de Turkse promotor en autoriteiten bedanken voor hun inspanningen in de afgelopen weken en wil de promotors in Frankrijk en Oostenrijk bedanken voor hun flexibiliteit en enthousiasme om deze oplossing mogelijk te maken", besluit de Italiaan.

De races in Oostenrijk werden vorig jaar gewonnen door Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.