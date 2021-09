Frisse Mercedes-motoren na probleem Hamilton

Waar sommige teams toch al van plan waren om hun meest frisse motoren vanaf zaterdag in te zetten, moesten andere coureurs hun plannen wijzigen. Naar verluidt is hiertoe besloten na het probleem dat Lewis Hamilton te verduren kreeg in de tweede vrije training. Zijn Mercedes verloor opeens vermogen en de titelverdediger was genoodzaakt op het circuit uit te stappen.

Uit voorzorg heeft Mercedes aangegeven dat alle acht auto's met Duitse krachtbron – naast het fabrieksteam ook McLaren, Aston Martin en Williams – de minst gebruikte motor monteren in Zandvoort, terwijl het probleem van Hamilton verder zal worden geanalyseerd. Normaal gesproken wordt in deze fase van het seizoen na de vrijdag sowieso al overgeschakeld naar een frissere motor, daar op de eerste dag van het weekend vaak met een oudere motor wordt gereden. Met het weekend in Monza in het vooruitzicht, zijn er echter ook rijders die hun minst gebruikte motor 'opspaarden' voor het weekend op het hogesnelheidscircuit.

Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Lance Stroll en Nicholas Latifi namen vorige week allemaal een nieuwe motor in gebruik voor de Grand Prix van België. Aangezien er in die wedstrijd echter nauwelijks werd gereden, zijn die krachtbronnen nog zo goed als nieuw. Ook Lando Norris nam op Spa-Francorchamps een nieuwe motor in gebruik, maar die was betrokken bij zijn ongeluk in de kwalificatie en is nog niet terug in gebruik genomen.

Met name de monteurs van Sebastian Vettel hadden het druk op vrijdag, na al een andere motor te hebben gemonteerd. De Duitser was in de eerste training al stilgevallen met een motorprobleem. Zijn krachtbron zou al worden vervangen na vrijdag, maar dat moest nu dus tussentijds gebeuren. Na het probleem van Hamilton werd er opnieuw een andere motor ingepast, die eigenlijk voor Monza zou worden gespaard.