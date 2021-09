Verstappen ruim snelste in afsluitende training Dutch GP

Voor de start van de derde vrije training kwam naar buiten dat Kimi Raikkonen positief getest is op corona en daardoor niet zal kunnen deelnemen aan de Dutch Grand Prix dit weekend. Robert Kubica, de reservecoureur van Alfa Romeo, valt de rest van het weekend in voor de voormalig wereldkampioen. De Pool was de eerste die zich op de baan meldde, toen de baan om 12.00 uur werd vrijgegeven.

De oefensessie kende een rustig begin, ondanks dat er vrijdag door rode vlaggen de nodige tijd verloren was gegaan tijdens de eerste vrije trainingen. Fernando Alonso was de rapste in de openingsfase met een 1.11.705 op de mediums, alvorens de actie moest worden gestaakt.

Na twintig minuten was er namelijk een zware crash van Carlos Sainz bij de Hugenholtzbocht. De Spanjaard verloor de controle over zijn Ferrari bij het ingaan van de bocht, belandde in een spin en klapte zijwaarts tegen de kunststof blokken aan de buitenkant van de baan. Het incident was reden voor een tien minuten durende code rood.

De training was halverwege toen de actie werd hervat. Max Verstappen had nog geen tijd op de borden staan, maar ging rechtstreeks naar P1 door op de medium band naar een 1.11.225 te gaan. Lang stond de Nederlander echter niet bovenaan. Valtteri Bottas was namelijk al bezig aan een vliegende ronde op de soft. De Fin kwam in een 1.11.217 over de streep, waarmee hij acht duizendsten sneller was dan de Red Bull-coureur. Verstappen zette na een rustige ronde echter nog eens aan en heroverde de eerste stek met een 1.10.702.

Alonso liet zich vervolgens wederom zien door zijn Alpine op de soft naar een 1.10.670 te brengen. In het laatste kwartier gingen de rondetijden echter nog verder omlaag. Bottas loodste zijn Mercedes naar een 1.10.179. Verstappen ging daar vervolgens met hulp van een slipstream van teamgenoot Sergio Perez bij het opkomen van het rechte stuk ruim onder door op de soft band een 1.09.623 te rijden. “Ik denk niet dat de laatste sector nog veel beter wordt als het gaat om een tow”, klonk het opgewekt in de Red Bull-auto.

Verstappen eindigde de laatste training voor de Nederlandse Grand Prix dus bovenaan. Bottas en Hamilton reden de tweede en derde tijd. Zij moesten respectievelijk vijf tienden en acht tienden toegeven op de Limburger. Sergio Perez bracht de tweede Red Bull naar de vierde tijd. Alonso besloot de laatste oefensessie als vijfde. Lando Norris had een momentje bij de negende bocht, wat hem door een ritje door de grindbak kwam te staan. De Brit was goed voor de zesde tijd. Robert Kubica stuurde de Alfa Romeo van Raikkonen naar de negentiende tijd. De Pool liet Mick Schumacher, die in de slotfase met zijn Haas door het grind ging bij de elfde bocht, achter zich.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland begint om 15.00 uur.

Uitslag derde vrije training Formule 1 Dutch Grand Prix: