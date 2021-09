Alfa Romeo wil liever geen rookie voor F1-seizoen 2022

Naar verwachting zal Valtteri Bottas binnenkort worden aangekondigd als vervanger van Kimi Raikkonen die eerder deze week liet weten na dit seizoen met F1-pensioen te gaan. Daarmee is in ieder geval één stoeltje bij Alfa Romeo gevuld, maar ook het andere zitje bij het team is nog vacant.

Dat heeft alles te maken met de gewijzigde contracten met motorleverancier Ferrari. Dat heeft tot nog toe altijd kunnen bedingen dat één van de twee plekken bij Alfa gereserveerd is voor een coureur uit Ferrari Driver Academy, maar dat gaat vanaf volgend jaar veranderen. Ferrari-junior Antonio Giovinazzi is dan niet langer verzekerd van zijn plek en ook een eventuele overgang van een andere Ferrari-junior, zoals Mick Schumacher, is niet langer gegarandeerd. Naar verluidt blijft de Italiaan wel het vertrouwen houden van Ferrari. Maar mocht de Scuderia hem nog een jaar bij Alfa willen stallen, dan zal daarover onderhandeld moeten worden.

De Vries en Albon favoriet

Mocht Giovinazzi alsnog wegvallen, dan zijn Nyck de Vries en Alex Albon de twee favorieten om zijn plek in te nemen. Beiden zijn ook in de running voor een Williams-zitje. De werkgevers van De Vries en Albon (Mercedes en Red Bull) zijn hard aan het lobbyen voor hun coureurs.

Teambaas Frederic Vasseur heeft al laten doorschemeren dat als Alfa Romeo naast Bottas een tweede nieuwe coureur nodig heeft, Albon de beste kans maakt. De Fransman denkt namelijk dat het volgende seizoen niet echt gemakkelijk zal worden voor een rookie. Dat ligt deels aan het gewijzigde reglement, maar ook aan de kalender.

“Ik maak me veel meer zorgen over het aantal testdagen dat je als rookie hebt. Je hebt er zo’n zes tot acht, als je de testdagen aan het einde van dit seizoen in aanmerking neemt. Het betekent dat het er drie per coureur zijn met de nieuwe auto. Je kunt je ook problemen met de betrouwbaarheid voorstellen of slechte weersomstandigheden, zoals we twee jaar geleden hadden [in Barcelona] of zelfs in Bahrein. We moeten met al deze punten rekening houden bij de rijderskeuze.”

Vasseur sluit dan ook niet uit dat hij op veilig zal spelen en eventueel met Giovinazzi verder wil. “We hebben een zeer sterke relatie met Ferrari en we willen de relatie met Ferrari ontwikkelen. We kijken goed naar de Academy, dat is zeker. Het voordeel is dat we de beslissing niet vandaag hoeven te nemen. Antonio heeft nog enkele races voor de boeg, en hij zit in een goede positie. Hij maakt deel uit van de familie en doet goed werk bij ons.”