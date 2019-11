Wolff: "Dacht dat zes wereldtitels vergezocht was"

Mercedes begon dit seizoen met een bijzonder voornemen: het had de kans om geschiedenis te schrijven door als eerste Formule 1-team ooit zes keer op rij het constructeurs- en coureurskampioenschap te winnen. Inmiddels heeft Mercedes al veertien overwinningen dit jaar geboekt, waarvan negen keer een een-twee. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben met nog twee races te gaan samen 695 punten binnengehaald, 216 meer dan Ferrari en 329 meer dan Red Bull Racing.

Teambaas Toto Wolff herinnert zich de eerste bijeenkomst in 2013 nog goed. "Ik weet nog dat het management tijdens de eerste vergadering de doelstellingen op de muur hing: 'We willen voor het kampioenschap vechten.' Aldo Costa [toenmalig technisch adviseur van het F1-team] zei dat we ambitieuzer mochten zijn en daar 'meerdere kampioenschappen' van konden maken. Mijn eerste gedachte daarover was dat het te vergezocht was, maar we hebben het toch op de muur gehangen. En hier staan we, zo'n zeven jaar later en zes dubbele wereldtitels", blikt Wolff terug op de afgelopen jaren.

De Oostenrijker wil de plusminus vijftienhonderd man daarvoor bedanken. "Ik moet mezelf soms nog knijpen, omdat ik niet kan geloven wat we hebben bereikt. Dit is allemaal te danken aan het extreme werk dat dit geweldige team heeft verricht in Brixworth en Brackley. Soms voel ik me een beetje als een bedrieger, want wij kunnen naar de races gaan en met de eer strijken, terwijl alles mogelijk is gemaakt door de rest. We hebben voor Mercedes iets gedaan wat nog nooit eerder is gelukt en daar mag iedereen trots op zijn."

Lewis Hamilton voegt eraan toe dat hij als coureur zijn droom kan waarmaken dankzij het team. "Het is moeilijk om de juiste woorden te vinden om iedereen te bedanken voor het blijven pushen in al die jaren. Dankzij hen kan ik zoveel bereiken in mijn leven. Ik had nooit gedacht dat ik zes titels zou behalen. Ik keek in mijn jeugd naar de Formule 1 en wilde altijd al iets doen als Ayrton Senna. Als ik dat zou bereiken, zou het geweldig zijn. En nu hebben we dat verdubbeld, wat ongelooflijk is. Het moedigt mij aan om te zien hoe gemotiveerd iedereen is, en Valtteri heeft het als teamgenoot ook ontzettend goed gedaan dit jaar. Ik ben trots om naast hem te rijden en verwacht dat hij een grote tegenstander is volgend seizoen. We moeten blijven pushen, want ik weet dat we tot meer in staat zijn: meer races winnen, meer kampioenschappen."

Wat Bottas betreft, hij aasde dit jaar op het verslaan van zijn Mercedes-teamgenoot. Ondanks dat hij meerdere pole-positions pakte en meerdere Grands Prix won - met name in de beginfase van 2019 ging het goed - slaagde hij er niet in dat doel te verwezenlijken. Toch is hij trots op de prestaties van hem en het team dit jaar. "Ik wil iedereen bedanken en kan niet beschrijven hoe trots ik ben om onderdeel te mogen uitmaken van dit geweldige team. Ik kan me bijna niet voorstellen hoeveel werk, toewijding en opoffering er achter onze prestaties zit. Laat ik herhalen wat ik vorig jaar zei: 'Dit moeten we volgend jaar weer doen, ik weet dat het mogelijk is.' Bovendien wil ik Lewis feliciteren voor het winnen van de coureurstitel - volgend jaar krijgt hij het niet zo makkelijk."

Retro: Hamilton viert zijn eerste F1-wereldtitel in 2008