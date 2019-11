Jordan: "Hamilton is Schumacher al gepasseerd"

Schumachers record van zeven wereldtitels is tot op heden ongeëvenaard, maar in 2020 kan Hamilton daar een gooi naar doen. Hij claimde in Austin vorige week zijn vijfde wereldtitel met Mercedes en zijn zesde in totaal. Het moge duidelijk zijn: Hamilton verkeert in bloedvorm. Hij bestempelde 2019 bovendien als zijn beste jaar in vele opzichten.

Qua aantal overwinningen en gewonnen kampioenschappen komt Hamilton eindelijk in de buurt van Schumacher, maar Jordan gelooft dat Hamilton qua prestaties hoe dan ook de grootheid voorbij is gestreefd. "Ik denk dat Lewis Michael al heeft overtroffen. Michael startte bij mij, dus ik ben misschien wat bevooroordeeld", geeft hij aan in gesprek met talkSPORT. Schumacher maakte in 1991 zijn debuut bij Jordan tijdens het Grand Prix-weekend in België.

"Ik werkte destijds met mensen als [Rubens] Barrichello, [Eddie] Irvine, [Giancarlo] Fisichella en [Jean] Alesi", zei hij over de periode tot aan 2005, toen hij zijn eigen team verkocht. "Toen we een contract opstelden met Michael hoorden daar randvoorwaarden bij. Wat we in Austin zagen afgelopen week was toen waarschijnlijk niet eens toegestaan."

Jordan hint daarmee op het gevecht tussen Valtteri Bottas en Hamilton om de zege op het Circuit of the Americas. De Fin won de race met een andere bandenstrategie door zijn teamgenoot in de slotfase in te halen. Het onderstreept dat Mercedes de eigen coureurs waar het kan de ruimte geeft om onderling uit te maken wie er beter is. In Schumachers contract stond daarentegen dat hij duidelijk de nummer één van het team was. "Als Lewis in zijn contract dezelfde voorwaarden had staan als Michael, dan had Bottas hem niet ingehaald", weet Jordan zeker.

Hij vraagt zich bovendien af hoe vaak Schumacher kampioen was geworden als hij niet de onvoorwaardelijke steun van zijn team kreeg, inclusief die van de tweede coureur. "Dat is een smet op zijn record vind ik. In mijn ogen zit Lewis al op een geheel ander niveau. Hij heeft het volledig zelf gedaan, hij won met McLaren [in 2008]. Lewis zegt zelf steeds dat Niki degene was die hem maakte tot wie hij nu is, namelijk een verbazingwekkende wereldkampioen."