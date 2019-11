Abiteboul: "Renault moet volgend jaar veel meer investeren"

Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul stelt dat de teams die in dezelfde situatie verkeren de doorontwikkeling van de F1-wagen voor 2020 eerder moeten neerleggen om de focus naar die van 2021 te verschuiven. Het is immers belangrijker om dat jaar aan de nieuwe reglementen te voldoen en er zo goed mogelijk op in te spelen. "We kunnen stellen dat alle teams in hetzelfde schuitje zitten, maar sommige teams zijn blij met hoe het nu is en delen niet de ambitie die de rest heeft voor 2021. Ik ga niet noemen wie dat zijn, het is geen belangrijk agendapunt voor hen", gaf hij aan tegenover Motorsport.com.

"Wij zullen veel meer moeten investeren dan een aantal andere teams waar we tegen strijden, dus dat zal nog een uitdaging worden. We moeten ook verstandig zijn over hoeveel we wel op 2020 inzetten", benadrukt Abiteboul het belang van een goed seizoen volgend jaar. Renault heeft het praktisch gezien al een paar races geleden afgelegd tegen McLaren, dat met overtuigende consistentie de vierde plek bezet in het constructeurskampioenschap. In eerste instantie hoopte de Franse renstal het klantenteam nog te verslaan, maar doordat ze een gelijke motor gebruiken valt extra op in hoeverre het chassis en de uitvoering van het team ondergeschikt is.

Tegelijkertijd moet Renault concurrenten Toro Rosso en Racing Point nog van zich af zien te houden om de vijfde positie te behouden. Abiteboul verwacht ook de komende jaren gevaar uit die hoek. "Racing Point is geïnteresseerd in 2021 en zal dan ook mee racen, maar ik weet niet of ze in dat team verwachten dat het voor hen een groot verschil kan maken. En dat is waarin onze strategie, vanwege de ambitie en doelstellingen, anders is. Het kan op zeer korte termijn een impact hebben op de verhoudingen op het circuit. Dat is een uitdaging die we moeten accepteren en zullen moeten aangaan."

Met medewerking van Jonathan Noble