Hamilton: "Negentig poles in F1, het is niet te geloven"

Mercedes haalde in Q3 op de Hungaroring verschroeiend uit met tijden die zo'n seconde sneller waren dan die van de concurrentie. Die concurrentie werd ook nog eens aangevoerd door de wagens van Racing Point, volgens critici regelrechte kopieën van de Mercedessen uit 2019. Beide Ferrari's en de Red Bull van Max Verstappen volgen nog verderop.

We lijken zo, op het circuit waar Red Bull in het verleden traditioneel sterk was, naar een nieuwe Mercedes-show te gaan op zondag. Voor Hamilton was het al pole nummer negentig. "Ik moet mezelf even in de arm knijpen, het dringt niet echt door", aldus een gelukkige Hamilton. "Ik heb zo veel geluk dat ik samen mag werken met een fantastische groep mensen. En Valtteri maakt het me ook niet makkelijk. Er is echt perfectie nodig in de kwalificatie en dat vind ik het leukst. Dat Red Bull hier zo ver achter ons ligt? Ja, dat is best verrassend."

"Wat de race betreft hebben we nog heel wat werk voor de boeg. De aanloop naar de eerste bocht is lang en we weten ook niet wat het weer zondag gaat doen. We zullen ons moeten blijven concentreren."

Bottas gefrustreerd door kleine verschil met Hamilton

De eerste bocht lijkt voor teamgenoot Bottas, die tot op een tiende kwam van Hamilton, de beste kans om zijn teamgenoot te verschalken, want inhalen is op de kronkelende Hungaroring o zo moeilijk. "Dat is natuurlijk de beste kans, ja", beaamt de Fin. "Ik sta er goed bij qua punten, maar ik moet races winnen om dat zo te houden, dus dat is morgen het enige doel", reageert een strijdvaardige Merceds-collega. "De eerste ronde wordt zeker interessant."

Bottas geeft toe gefrustreerd te zijn omdat hij met amper een tiende naast de pole-position greep. "ja, zeker omdat het verschil zo klein is. Mijn ronde in Q3 was eigenlijk echt goed, want ik kon niet meer harder. Lewis deed het dus gewoon heel goed om de pole te pakken. Nu is het uitkijken naar die dragrace richting de eerste bocht."