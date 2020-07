Russell: "Albon lijkt een idioot in deze Red Bull, maar is dat niet"

Red Bull begon met titelambities aan het uitgestelde Formule 1-seizoen 2020, maar daar is na bijna drie weekenden nog bitter weinig van terecht gekomen. Sterker nog: op de Hungaroring gaat het nog een stuk minder dan in Oostenrijk, waar het ook al tegenviel. Max Verstappen wist met veel hangen en wurgen Q3 te halen op zaterdag, maar Albon sneuvelde al in het tweede bedrijf. Hij moet zondagmiddag als dertiende vertrekken.

Albon staat daarmee zelfs nog één plekje achter Russell, die andermaal indruk maakte in de Williams. Dat hij op de grid voor een Red Bull staat, verrast Russell nog het meest. "Ik ken Alex al heel lang, ik deel al vijftien jaar allerlei paddocks met hem. Ik weet dat hij één van de beste coureurs is waar ik ooit tegen gereden heb. Max en Charles zullen dat beamen, hij heeft in alle klassen namelijk vooraan gereden", aldus Russell in gesprek met Sky Sports F1.

Russell zoekt de verklaring voor de huidige malaise van Albon dan ook eerder in het materiaal. "Ik weet niet wat daar in hemelsnaam aan de hand is. Ik voel echt met hem mee, want hij ziet er als een idioot uit in deze auto. En dat is hij absoluut niet. Hij heeft in alle kampioenschappen prijzen gepakt, dus ik weet echt niet wat er daar aan de hand is. Wat ik wel weet is dat ze het voor hem moeten oplossen."

Verstappen: Russell moet zich op eigen team focussen

In een online mediasessie via Zoom werd ook Verstappen geconfronteerd met de woorden van Russell. De Nederlander is echter niet onder de indruk van het relaas van de Brit. "Ik denk om te beginnen dat George helemaal niet weet wat er binnen ons team speelt. Hij kan zich beter op zijn eigen auto en op zijn eigen prestaties richten in plaats van voor iemand anders te spreken", aldus Verstappen tegen onder meer Motorsport.com. "Verder kan ik alleen voor mezelf praten. Ik probeer er altijd het maximale uit te halen en push altijd zo hard als ik kan. Dat ik geen auto heb waarmee ik pole-position kan halen, betekent nog niet dat ik opgeef. Ik probeer nog steeds de limiet op te zoeken."