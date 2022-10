Daarmee komt er een einde aan de samenwerking tussen Mercedes en Nyck de Vries. De Friese coureur was reserverijder bij het Formule 1-team en vertegenwoordigde het merk met de ster ook in de Formule E. In dat kampioenschap werd hij in het seizoen 2020-2021 wereldkampioen. Mike Elliott, de technisch directeur van Mercedes, gunt De Vries diens transfer naar AlphaTauri.

“Ik ben heel blij voor Nyck dat hij deze mogelijkheid krijgt”, zegt Elliott in gesprek met onder meer Motorsport.com. “Het is misschien jammer als je ziet waar hij naartoe gaat, maar dat is niet anders. Ik denk dat hij deze kans verdient. Hij heeft laten zien een uitstekende coureur te zijn. Het was briljant om hem in de pitbox te hebben. Hij is een heel prettige jongen, weet echt waar het om draait en snapt de auto.”

Dat De Vries de lessen die hij bij Mercedes heeft geleerd en de kennis die hij over dit team heeft opgedaan meeneemt naar concurrent Red Bull baart Elliott geen zorgen. “De Formule 1 verandert zo snel”, reageert de Mercedes-techneut. “Je leert zo snel. Wat hij een jaar geleden heeft gedaan, helpt hem nu waarschijnlijk niet eens echt meer. Wat hij misschien eerder meeneemt van ons, is de manier waarop we samenwerken, onze processen en onze systemen.”

Desondanks wenst Mercedes De Vries vooral het beste voor diens toekomst in de Formule 1. “We wensen hem succes”, aldus Elliott. “Ik denk dat hij heel eervol is geweest in de manier waarop hij met ons is omgegaan, dus er zijn geen zorgen.”

Video: Max Verstappen over de komst van Nyck de Vries naar AlphaTauri