F1-coureurs konden kraan niet zien achter safety car GP Japan

Het feit dat de coureurs de kraan niet konden zien, geeft aan hoe slecht het zicht was op dat moment, zeker voor de mensen wat verder naar achteren in de groep. De safety car werd naar buiten geroepen nadat Carlos Sainz crashte in de eerste ronde, waarna er even later een rode vlag werd gezwaaid. De kraan was al het circuit opgereden toen de wagens nog buiten waren, en beelden waarop Pierre Gasly de kraan tegenkwam gingen het internet over. De Fransman was extreem boos, zo liet hij op de boordradio weten.

Verschillende coureurs die op hun telefoon keken tijdens de lange rode vlag-situatie, kwamen er toen pas achter dat er een kraan op de weg had gereden. Ze hadden onderling contact via WhatsApp. Raceleider Max Verstappen gaf toe dat het voor mensen achterin het veld moeilijker te zien was. “Natuurlijk kwam ik er als eerste aan. Ik zag de kraan en had perfect zicht”, zegt de inmiddels tweevoudig wereldkampioen. “Maar als je achterin rijdt, probeer je altijd buiten de spray te rijden. Je gaat links of rechts, omdat je niet echt iets kan zien. Dat zijn momenten waarop dingen gebeuren. Je rijdt opeens links en dan zie je een kraan of iets dergelijks. Dat zou erg gevaarlijk zijn geweest op alle snelheden. Dus dat is zeker iets wat we moeten verbeteren.”

Esteban Ocon, die op dat moment vierde lag, is het ermee eens dat het lastiger is voor de mannen wat verder naar achteren. “Ik zag de kraan aan de zijkant”, vertelde Ocon na een vraag van Motorsport.com. “Hij reed natuurlijk erg langzaam. Ik lag vierde, dus het zicht was nog oké. Maar ik kan me inderdaad voorstellen hoe het voor de jongens achterin was.” Ocon’s teamgenoot Fernando Alonso zei zowel de kraan als de kapotte auto van Sainz niet gezien te hebben, en dat terwijl hij zesde reed. “Ik weet nog steeds niet waar Carlos was”, zegt Alonso tegen Motorsport.com. “Ik heb de tractor ook niet gezien. Er was geen zicht. Achter de safety car kon ik de tractor niet zien en de wagen ook niet, dus dit is het dieptepunt van de race. Dat moeten we begrijpen.”

Geen kraan zonder rode vlag

McLaren-coureur Daniel Ricciardo reed als achtste in de rij, en heeft ook de kraan gemist. “Ik wilde zeggen dat ik hem zag, maar ik heb het niet gezien. Ik zag herhalingen toen ik in de box was, en ik dacht: aha, misschien dacht ik hem te zien, maar nee. Het is zo lastig om te zien.” Andere coureurs die toegaven de kraan niet gezien te hebben zijn onder meer Lance Stroll en Zhou Guanyu. Valtteri Bottas, die veertiende reed, was een van de coureurs in het achterveld die de kraan wel zagen. “Ik denk dat we geen kraan op de weg moeten hebben als er geen rode vlag is. Hij kwam al de baan op voordat het rood was. Ik was verrast, ik dacht dat het alleen enkel geel was. Toen was er een kraan. Je bent natuurlijk voorzichtig met geel, maar als je ineens last kreeg van aquaplaning of iets dergelijks, weet je het nooit.”

Nicholas Latifi reed als vijftiende achter de safety car, en zag de kraan pas op het allerlaatste moment. “Voor Pierre [Gasly] was het een ding omdat hij net een pitstop had gemaakt”, vertelde Latifi aan Motorsport.com. “Hij heeft dus niet de referentie van de auto’s voor hem. Maar ik was achter de safety car, en ik zag de kraan nauwelijks. Ik zag hem pas toen ik drie meter er vandaan was. Als ik de buitenlijn had genomen, had ik hem te laat gezien. Mijn mening is dat dit erger is dan wat er een aantal jaar geleden gebeurde, omdat de kraan nu echt op het circuit was. Een kraan naast de baan is natuurlijk nog steeds een probleem, maar deze was op de baan. Echt onacceptabel.”