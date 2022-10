F1-update: Hoe Max Verstappen na een bizarre ontknoping in Japan al wereldkampioen is Max Verstappen is zondag in Japan voor de tweede keer in zijn Formule 1-loopbaan wereldkampioen geworden. Het ging opnieuw op bizarre wijze, nadat men eerst dacht dat de Nederlander de titel niet had veiliggesteld. Het reglement sprak echter anders. Hoe kwam de FIA tot deze beslissing en wat zei Verstappen na afloop? Verder bespreken we het incident met de tractor op de baan, dat voor veel woede zorgde in de paddock. Dit en meer in een verse F1-update met Niels Dijksterhuis en Ronald Vording.