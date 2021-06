Mercedes onderzoekt radicale set-up W12

Max Verstappen behaalde zondag op de Red Bull Ring alweer de vierde overwinning op rij voor Red Bull, terwijl Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas genoegen moesten nemen met respectievelijk de tweede en derde plaats. Verstappen was de race vanaf pole-position gestart en leek gedurende de 71 rondjes over het korte circuit in de Oostenrijkse bergen, nauwelijks in de problemen te komen. Lewis Hamilton had enkele ronden voor het einde van de race een achterstand van meer dan 17 seconden opgelopen. Hij besloot daarop een late pitstop te maken en zo op de zachte band nog het WK-punt voor de snelste raceronde te pakken. Na afloop liet de Engelsman weten dat hij het tempo van de Nederlander absoluut niet had kunnen bijbenen.

Met een tweede Grand Prix komende zondag op hetzelfde circuit is Mercedes er alles aan gelegen om er achter te komen waar het verschil met Red Bull vandaan komt. Mogelijk ligt het aan de radicale set-up waar het team uit Brackley afgelopen weekend voor had gekozen, zo vermoedt trackside engineering director Andrew Shovlin. “We hebben voor de set-up een nogal aparte richting gekozen, een radicale aanpak die mogelijk over één ronde [in de kwalificatie] een beetje beter was [dan over een hele race]. De vraag die nu overblijft is of we daarmee onze [banden]degradatie hebben geschaad, daar moeten we de komende dag of twee naar kijken.”

Werk aan de winkel dus op het hoofdkantoor in Brackley, waar men inmiddels – zoals teambaas Toto Wolff al eerder toegaf – is gestopt met de doorontwikkeling van de W12. En dus zullen verbeteringen vooral moeten komen uit het beter afstellen van de wagen. Shovlin hoopt dat dat kan helpen bij het oplossen van in ieder geval een deel van de problemen met de overmatige bandenslijtage waar beide coureurs mee te maken hadden. “Een belangrijk punt is het begrijpen van de set-up die we hebben gekozen en of dat het leven van de achterbanden op de lange termijn moeilijker heeft gemaakt of niet”, zei Shovlin. “Een deel daarvan kunnen we gewoon op basis van gegevens doen. Maar we zullen zien of we dat mee kunnen nemen naar de vrijdag van het raceweekend.”

Mercedes hoopt op die manier tijd terug te pakken op Red Bull. Volgens Shovlin gaat het om een paar tienden van seconden per ronde. “We zijn niet op zoek naar grote marges. Ik denk dat we in de race een paar tienden achter lagen en er was wat meer slijtage. De oplossing voor die twee problemen is misschien wel hetzelfde. We gaan gewoon proberen om de achterwielen wat koeler te krijgen en wat beter op het rubber te letten, en misschien komen die twee dingen wel onze kant op. We zullen ons daar dus op concentreren en dan moeten we zien of we over een paar dagen sterker terugkomen.”